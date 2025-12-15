Definieron si hay asueto el 24 y 31 de diciembre

El decreto también resalta que la medida no generará un gasto adicional para el Estado, ya que se trata de un asueto administrativo sin costos extraordinarios. Asimismo, se indica que esta disposición tendrá un impacto positivo en el sector turístico, favoreciendo los desplazamientos internos y las actividades recreativas en todo el país, lo que podría incentivar el turismo local y el aprovechamiento de los días no laborables.

Impacto en el ámbito privado y pagos adicionales

El decreto aclaró que la medida no afecta a las empresas del sector privado, donde los empleadores podrán decidir si otorgan el día libre a sus empleados. En el caso de que se conceda el asueto, el día no será considerado feriado y no generará pago adicional. Según la normativa vigente, los días 24 y 31 de diciembre son laborables en el ámbito privado, por lo que aquellos que trabajen en esas fechas recibirán su remuneración habitual, a menos que la empresa decida otorgarles el día libre.

En cuanto al ámbito público, los trabajadores que deban cumplir funciones el 25 de diciembre o el 1 de enero, días considerados feriados inamovibles, recibirán un pago doble por los días trabajados, conforme a lo establecido en la ley.

Objetivo de la medida

La decisión, tomada por el Ejecutivo en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, tiene como fin asegurar que todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas de fin de año en un marco de libertad, facilitando el tiempo para compartir con familiares y seres queridos.