Las obras del Parque Quebrada de Zonda tienen un avance del 70%

Los trabajos en el sector 3 y 4 van tomando forma. En tanto, en la confiteria se registran avances significativos.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza en la construcción de nuevos espacios recreativos y de esparcimiento en los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda, ubicados sobre el lateral de la Ruta Provincial N° 12, en el departamento Rivadavia. Los trabajos ejecutados lograron un avance superior al 70 %. La obra, con una superficie total de 39.319 m², tiene como finalidad potenciar la infraestructura recreativa y turística en uno de los entornos naturales más emblemáticos de San Juan

El proyecto forma parte del plan de renovación del parque, orientado a ampliar y mejorar los espacios de uso público mediante criterios de accesibilidad, seguridad y sustentabilidad.

Durante las últimas semanas, la obra avanzó de manera simultánea en distintos frentes. En el edificio destinado a confitería, se registran progresos significativos. Se completaron los muros de mampostería, se avanzó en la losa de cubierta del sector de cantina y actualmente se ejecutan los trabajos correspondientes a las expansiones exteriores, que incluyen la construcción de canteros, circulaciones con baldosas podotáctiles y la colocación de bebederos y cestos de basura. Este nuevo edificio gastronómico será fundamental para fortalecer los servicios del parque.

En paralelo, el Sitio Conmemorativo Islas Malvinas, correspondiente al Sector 3, avanza hacia su etapa final con tareas de terminación en accesos, nivelaciones y veredines. Este espacio rendirá homenaje a los héroes sanjuaninos y sumará un nuevo ámbito simbólico dentro del recorrido del parque.

Los módulos sanitarios de los Sectores 3 y 4 continúan desarrollándose con la ejecución de contrapisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, y la preparación de los espacios interiores. Además, ya se completó la construcción de la cisterna ubicada en el Sector 4.

Las circulaciones peatonales presentan un avance sostenido, con senderos principales hormigonados y colocación de baldosas podotáctiles, lo que garantiza condiciones de accesibilidad universal. También se completaron trabajos de cableado e instalación de luminarias.

El equipamiento urbano avanza con la instalación de mesas, bancos y asadores en distintos puntos del parque, mientras continúan los trabajos de encofrado e instalaciones en las nuevas bachas de lavado, esenciales para el uso recreativo de las áreas comunes.

Las tareas de parquización abarcan plantación, nivelación de suelos y avances en el sistema de riego, clave para asegurar el mantenimiento sustentable de los espacios verdes.

Los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda se consolidan como nuevas áreas de encuentro, esparcimiento y turismo familiar, integrando naturaleza, servicios y recorridos accesibles. Con frentes que ya transitan etapas de terminación, la obra avanza de manera sostenida hacia la conformación de un espacio renovado y preparado para recibir a la comunidad sanjuanina.

