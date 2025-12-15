Las obras del Parque Quebrada de Zonda tienen un avance del 70%

En paralelo, el Sitio Conmemorativo Islas Malvinas, correspondiente al Sector 3, avanza hacia su etapa final con tareas de terminación en accesos, nivelaciones y veredines. Este espacio rendirá homenaje a los héroes sanjuaninos y sumará un nuevo ámbito simbólico dentro del recorrido del parque.

Los módulos sanitarios de los Sectores 3 y 4 continúan desarrollándose con la ejecución de contrapisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, y la preparación de los espacios interiores. Además, ya se completó la construcción de la cisterna ubicada en el Sector 4.

Las circulaciones peatonales presentan un avance sostenido, con senderos principales hormigonados y colocación de baldosas podotáctiles, lo que garantiza condiciones de accesibilidad universal. También se completaron trabajos de cableado e instalación de luminarias.

El equipamiento urbano avanza con la instalación de mesas, bancos y asadores en distintos puntos del parque, mientras continúan los trabajos de encofrado e instalaciones en las nuevas bachas de lavado, esenciales para el uso recreativo de las áreas comunes.

Las tareas de parquización abarcan plantación, nivelación de suelos y avances en el sistema de riego, clave para asegurar el mantenimiento sustentable de los espacios verdes.

Los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda se consolidan como nuevas áreas de encuentro, esparcimiento y turismo familiar, integrando naturaleza, servicios y recorridos accesibles. Con frentes que ya transitan etapas de terminación, la obra avanza de manera sostenida hacia la conformación de un espacio renovado y preparado para recibir a la comunidad sanjuanina.