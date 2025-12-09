El gobernador encabezó una nueva entrega de viviendas en Rawson

Las viviendas

El proyecto habitacional está compuesto por unidades funcionales de dos dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y pasillo distribuidor, diseñadas bajo estándares actuales de calidad y seguridad.

Cada vivienda posee una estructura sismorresistente, construida con mampostería de ladrillo cerámico hueco. La terminación exterior se realizó con revoque planchado termoaislante, mientras que en el interior se aplicó enlucido pintado sobre jaharro termoaislante, lo que mejora el confort térmico. En las áreas de cocina, baño y lavadero se incorporó revestimiento cerámico para optimizar la durabilidad y la higiene.

La cubierta varía según el ambiente: los dormitorios, el pasillo y el baño cuentan con losa de hormigón armado, en tanto que la zona de comedor y cocina posee panel de cubierta liviana autoportante, un sistema que aporta eficiencia y ventilación.

Las casas se entregaron equipadas con los artefactos esenciales:

– inodoro, bidet, lavamanos y receptáculo de ducha;

– mesada de granito con bacha, cocina de cuatro hornallas, campana extractora, termo eléctrico y calefactor;

– lavadero con pileta de loza blanca.

La carpintería incluye ventanas y puerta corrediza de aluminio. La puerta de ingreso tiene marco metálico con hojas de madera, mientras que las interiores son de MDF.

En cuanto a los servicios, cada unidad posee conexiones de agua potable, cloacas, electricidad trifásica y gas. Además, cuentan con cisterna de 500 litros y tanque de reserva para asegurar una provisión adecuada.

En el exterior se construyó veredín perimetral, vereda de acceso y una pérgola metálica que suma funcionalidad al espacio de ingreso.