Miguel Ávila, el conductor de la utilitaria Renault Kangoo involucrado en el siniestro vial ocurrido en la intersección de Ruta 40 y calle 9, recuperó la libertad y será investigado por el plazo de un año. El hecho, registrado el pasado viernes, terminó con la vida de Juan Cabrera, quien se encontraba vendiendo verduras a la orilla de la ruta al momento del múltiple choque.
El conductor que originó la tragedia en Ruta 40 y calle 9 quedó libre
A Miguel Ávila se lo imputó por homicidio culposo agravado por conducción imprudente. La investigación será de 1 año. En tanto, el hombre permanecerá en libertad.