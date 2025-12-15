El conductor que originó la tragedia en Ruta 40 y calle 9 quedó libre

De acuerdo al informe preliminar de la UFI Delitos Especiales, el siniestro se originó cuando la Renault Kangoo que conducía Ávila circulaba por Ruta 40 a alta velocidad y no detuvo su marcha ante un semáforo en rojo. Esa maniobra imprudente desencadenó una secuencia fatal.

Identificaron al hombre que falleció en el múltiple choque de Ruta 40

En el lugar, una camioneta Toyota Hilux, conducida por Andrés Emanuel Bustos, se encontraba detenida en el carril oeste de Ruta 40, aguardando el cambio de semáforo. Detrás de la Hilux estaba un Fiat Palio, al mando de Carla Antonela Navarro Martínez, quien viajaba acompañada por Gabriel Agustín Regó Puente Dura. El impacto de la Kangoo provocó el choque en cadena que derivó en la muerte de Cabrera, un trabajador informal que se ganaba la vida a la vera de la ruta.

Si bien Ávila continuará el proceso en libertad, la investigación judicial seguirá su curso durante un año, período en el que se buscará determinar con precisión las responsabilidades.