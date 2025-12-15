"
El conductor que originó la tragedia en Ruta 40 y calle 9 quedó libre

A Miguel Ávila se lo imputó por homicidio culposo agravado por conducción imprudente. La investigación será de 1 año. En tanto, el hombre permanecerá en libertad.

Miguel Ávila, el conductor de la utilitaria Renault Kangoo involucrado en el siniestro vial ocurrido en la intersección de Ruta 40 y calle 9, recuperó la libertad y será investigado por el plazo de un año. El hecho, registrado el pasado viernes, terminó con la vida de Juan Cabrera, quien se encontraba vendiendo verduras a la orilla de la ruta al momento del múltiple choque.

Durante la audiencia judicial, Ávila fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente. Allí, el acusado se dirigió a la familia de la víctima para pedirles perdón por lo ocurrido.

De acuerdo al informe preliminar de la UFI Delitos Especiales, el siniestro se originó cuando la Renault Kangoo que conducía Ávila circulaba por Ruta 40 a alta velocidad y no detuvo su marcha ante un semáforo en rojo. Esa maniobra imprudente desencadenó una secuencia fatal.

En el lugar, una camioneta Toyota Hilux, conducida por Andrés Emanuel Bustos, se encontraba detenida en el carril oeste de Ruta 40, aguardando el cambio de semáforo. Detrás de la Hilux estaba un Fiat Palio, al mando de Carla Antonela Navarro Martínez, quien viajaba acompañada por Gabriel Agustín Regó Puente Dura. El impacto de la Kangoo provocó el choque en cadena que derivó en la muerte de Cabrera, un trabajador informal que se ganaba la vida a la vera de la ruta.

Si bien Ávila continuará el proceso en libertad, la investigación judicial seguirá su curso durante un año, período en el que se buscará determinar con precisión las responsabilidades.

