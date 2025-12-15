"
La peligrosa fractura que sufrió Corina Machado al huir de Venezuela

La ganadora del Nobel de la Paz, fue diagnosticada con una lesión vertebral luego de escapar en condiciones difíciles hacia Noruega.

La opositora al régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado tiene una fractura en la columna vertebral que sufrió durante su complicada salida de Venezuela la semana pasada, según confirmó su portavoz Claudia Macero.

Macero hizo referencia a un informe publicado por el diario noruego Aftenposten, donde se detalla que la lesión ocurrió mientras Machado era transportada en un pequeño barco pesquero en un mar agitado. "Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo", expresó la portavoz.

Machado, ganadora del Nobel de la Paz y de 58 años, fue diagnosticada en el hospital universitario Ullevål de Oslo, ciudad a la que llegó el jueves de madrugada. Debido a su estado, no pudo asistir a la ceremonia de entrega del premio, que fue recibida en su nombre por su hija Ana Corina Sosa.

A pesar de su fractura, la dirigente política realizó su primera aparición pública en Noruega, saludando a sus simpatizantes tras superar una barrera en la capital del país nórdico.

Su salida de Venezuela estuvo rodeada de misterio y riesgos. Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa especializada en evacuar personas de zonas peligrosas, describió la operación como "Dinamita Dorada". Según Stern, Machado abandonó Caracas disfrazada y con peluca, para dirigirse a una playa en el norte del país.

En la playa, el primer barco pesquero destinado para su escape resultó estar averiado. Finalmente, pudo embarcar en otra embarcación, donde se encontraba Stern, y desde allí llegó a Curazao. Posteriormente, tomó un avión privado hacia Oslo, haciendo escala en Estados Unidos.

Machado relató su experiencia en Oslo: "Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios".

