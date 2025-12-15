La peligrosa fractura que sufrió Corina Machado al huir de Venezuela

A pesar de su fractura, la dirigente política realizó su primera aparición pública en Noruega, saludando a sus simpatizantes tras superar una barrera en la capital del país nórdico.

Su salida de Venezuela estuvo rodeada de misterio y riesgos. Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa especializada en evacuar personas de zonas peligrosas, describió la operación como "Dinamita Dorada". Según Stern, Machado abandonó Caracas disfrazada y con peluca, para dirigirse a una playa en el norte del país.

En la playa, el primer barco pesquero destinado para su escape resultó estar averiado. Finalmente, pudo embarcar en otra embarcación, donde se encontraba Stern, y desde allí llegó a Curazao. Posteriormente, tomó un avión privado hacia Oslo, haciendo escala en Estados Unidos.

Machado relató su experiencia en Oslo: "Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios".