A dos años de gestión, Orrego envió una carta a los sanjuaninos

En el segundo aniversario de su mandato, el gobernador Marcelo Orrego difundió un mensaje en el que repasó las principales acciones de su gobierno y agradeció el acompañamiento de la ciudadanía.

Al cumplirse dos años de su asunción, Marcelo Orrego eligió dirigirse a los sanjuaninos a través de una carta en la que resumió los avances, desafíos y prioridades de su gestión. El mandatario planteó que estos primeros 24 meses estuvieron marcados por decisiones enfocadas en “lo esencial” y en una “visión clara de futuro”, con políticas que —según destacó— ya muestran resultados concretos.

Uno de los puntos centrales mencionados fue la puesta en marcha del Boleto Educativo Gratuito, una de sus promesas de campaña. Orrego subrayó que el beneficio ya funciona en toda la provincia para estudiantes y docentes de todos los niveles, incluso en las zonas más alejadas, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación y aliviar el costo del transporte.

El gobernador también hizo referencia a la continuidad de la obra pública, pese a la ausencia de fondos nacionales. En su mensaje enumeró avances en viviendas, infraestructura vial y la recuperación de arterias estratégicas como la Avenida Libertador General San Martín y la Avenida de Circunvalación, que recibió mantenimiento, repavimentación y mejoras.

Otro de los ejes destacados fue la inversión en bienestar social, turismo y espacios públicos. Según la carta, el Gobierno impulsó la modernización de servicios, la ampliación de áreas recreativas y la presencia activa del Estado en los sectores que más acompañamiento requerían. En ese sentido, Orrego remarcó el programa San Juan Cerca, que permitió a miles de vecinos resolver trámites y recibir asistencia en sus propios barrios.

El mandatario repasó además las acciones vinculadas al desarrollo económico. Mencionó la promoción de la minería, las energías sustentables y el cobre, con reglas claras para atraer inversiones, generar empleo y aprovechar el potencial productivo de la provincia. Sostuvo que el desafío fue “mirar al futuro sin descuidar las urgencias del presente”, ordenando prioridades sin perder el rumbo.

Orrego cerró su mensaje agradeciendo a las familias sanjuaninas por el acompañamiento y el apoyo durante estos dos años, y reafirmó su compromiso de continuar trabajando “sin pausas, con esperanza y con la convicción de seguir creciendo”.

“Este camino lo hacemos juntos”, concluyó.

La carta

Decidimos invertir en lo esencial, con una visión clara de futuro. Por eso hoy podemos decir que cumplimos una promesa de campaña: el Boleto Educativo Gratuito. Ya está vigente en toda la provincia para estudiantes y docentes de todos los niveles —incluso en las zonas más alejadas— garantizando el derecho a estudiar y haciendo más accesible el transporte público.

La obra pública no se detuvo, aun sin los fondos nacionales que otras gestiones supieron tener. Terminamos viviendas, avanzamos en infraestructura vial, renovamos grandes avenidas —como la Circunvalación, que recibió mantenimiento, repavimentación y mejoras— y revitalizamos arterias esenciales como la Avenida Libertador General San Martín.

Apostamos al bienestar, al desarrollo social, al turismo y al cuidado de nuestro patrimonio. Recuperamos espacios públicos, modernizamos servicios, ampliamos áreas de recreación y garantizamos la presencia del Estado donde más se lo necesitaba.

San Juan Cerca demostró que cuando el Estado se acerca al territorio, la gente lo siente y lo valora. Miles de vecinos pudieron resolver trámites, recibir asesoramiento y encontrar soluciones sin tener que moverse de sus barrios.

También impulsamos el desarrollo responsable de todo nuestro potencial. Promovimos la minería, las energías sustentables y el cobre bajo reglas claras, para generar oportunidades de trabajo, inversión y crecimiento. Porque mirar al futuro no significa olvidar las urgencias del presente: significa integrarlas en un rumbo coherente y sostenido.

Con diálogo, con gestión y con mucho compromiso social, sorteamos obstáculos, priorizamos lo importante y avanzamos con paso firme.

Agradezco a cada familia sanjuanina que confió, que acompañó y que sigue soñando y apostando por un San Juan cada vez mejor.

Este camino lo hacemos juntos, día a día… sin pausas, con esperanza y con el compromiso de seguir creciendo.

Sigamos construyendo. Sigamos haciéndolo juntos

