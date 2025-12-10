A dos años de gestión, Orrego envió una carta a los sanjuaninos

Otro de los ejes destacados fue la inversión en bienestar social, turismo y espacios públicos. Según la carta, el Gobierno impulsó la modernización de servicios, la ampliación de áreas recreativas y la presencia activa del Estado en los sectores que más acompañamiento requerían. En ese sentido, Orrego remarcó el programa San Juan Cerca, que permitió a miles de vecinos resolver trámites y recibir asistencia en sus propios barrios.

La carta

Decidimos invertir en lo esencial, con una visión clara de futuro. Por eso hoy podemos decir que cumplimos una promesa de campaña: el Boleto Educativo Gratuito. Ya está vigente en toda la provincia para estudiantes y docentes de todos los niveles —incluso en las zonas más alejadas— garantizando el derecho a estudiar y haciendo más accesible el transporte público.

La obra pública no se detuvo, aun sin los fondos nacionales que otras gestiones supieron tener. Terminamos viviendas, avanzamos en infraestructura vial, renovamos grandes avenidas —como la Circunvalación, que recibió mantenimiento, repavimentación y mejoras— y revitalizamos arterias esenciales como la Avenida Libertador General San Martín.

Apostamos al bienestar, al desarrollo social, al turismo y al cuidado de nuestro patrimonio. Recuperamos espacios públicos, modernizamos servicios, ampliamos áreas de recreación y garantizamos la presencia del Estado donde más se lo necesitaba.

San Juan Cerca demostró que cuando el Estado se acerca al territorio, la gente lo siente y lo valora. Miles de vecinos pudieron resolver trámites, recibir asesoramiento y encontrar soluciones sin tener que moverse de sus barrios.

También impulsamos el desarrollo responsable de todo nuestro potencial. Promovimos la minería, las energías sustentables y el cobre bajo reglas claras, para generar oportunidades de trabajo, inversión y crecimiento. Porque mirar al futuro no significa olvidar las urgencias del presente: significa integrarlas en un rumbo coherente y sostenido.

Con diálogo, con gestión y con mucho compromiso social, sorteamos obstáculos, priorizamos lo importante y avanzamos con paso firme.

Agradezco a cada familia sanjuanina que confió, que acompañó y que sigue soñando y apostando por un San Juan cada vez mejor.

Este camino lo hacemos juntos, día a día… sin pausas, con esperanza y con el compromiso de seguir creciendo.

Sigamos construyendo. Sigamos haciéndolo juntos