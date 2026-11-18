La investigación está a cargo de la ayudante fiscal Agustina Cerdera, de la UFI ANIVI. La calificación legal provisoria es producción de material de representaciones de menores de 18 años con fines sexuales, agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía había solicitado cuatro meses de prisión preventiva. La defensa, integrada por los abogados Joaquín Moine y Martín Godoy, presentó sus planteos y finalmente el magistrado fijó un plazo de un mes.

El episodio sucedió durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, en una vivienda de Albardón donde se desarrollaba una reunión familiar. Según la investigación, Cabrera Chirino tenía un vínculo de confianza con el entorno de la niña, ya que era amigo íntimo de sus tíos.

En un momento, mientras la pequeña dormía, el joven habría aprovechado para alumbrarla con el flash de su celular y tomarle fotografías mientras realizaba actos de índole sexual a su lado.

La escena fue advertida por la madre a través de una cámara de seguridad instalada en el ambiente. El dispositivo no almacenaba imágenes, pero permitía observar lo que sucedía en tiempo real.

Al descubrir la situación, los presentes reaccionaron y se produjo una pelea dentro de la vivienda. En medio del enfrentamiento, el acusado reunió sus pertenencias y escapó. La denuncia fue presentada ese mismo día y dio inicio a la investigación que permitió localizarlo.

Otro de los puntos que tomó relevancia durante la audiencia fue la conducta del imputado. Según se expuso ante el juez, protagonizó tres episodios de agresividad: uno en la vivienda donde ocurrió el hecho, otro antes de su presentación ante la Justicia y un tercero durante la propia audiencia.

El joven ya había sido evaluado en el Hospital Lanteri para determinar si estaba en condiciones psíquicas de permanecer alojado en una unidad penitenciaria. A partir de esos antecedentes, la Fiscalía solicitó la realización urgente de una junta médica.

Los especialistas deberán establecer si presenta alguna enfermedad mental, si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho y si actualmente está en condiciones de afrontar el proceso. También tendrán que evaluar si representa un riesgo para sí mismo o para terceros y qué tratamiento podría necesitar.

Con ese informe, el juez resolverá bajo qué régimen deberá continuar detenido durante el avance de la investigación.