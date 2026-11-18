De acuerdo con los primeros relatos, la Fiat Pulse chocó a la Toyota del lado del acompañante. El impacto habría desestabilizado a la RAV4, cuyo conductor realizó una maniobra para esquivar a un Fiat Siena blanco que venía de frente.

Durante el volantazo, la parte trasera izquierda de la Toyota golpeó al Siena. La camioneta perdió su trayectoria y terminó arriba de la vereda, donde chocó contra una moto que estaba estacionada.