Un choque que involucró a tres vehículos terminó con una camioneta sobre la vereda y una moto estacionada dañada. El accidente ocurrió esta tarde en el límite entre Capital y Santa Lucía y, según testigos, la secuencia comenzó cuando una Fiat Pulse blanca impactó contra una Toyota RAV4 gris que circulaba por calle Laprida.
Tres vehículos chocaron y una camioneta terminó sobre la vereda de un mayorista
El siniestro vial ocurrió esta tarde en el límite entre Capital y Santa Lucía. Una Fiat Pulse chocó contra una Toyota RAV4, que terminó sobre la vereda e impactó contra una moto estacionada frente a un mayorista.