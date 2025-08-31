El gobernador Marcelo Orrego dispuso que todos los recursos humanos y materiales del Gobierno provincial se pongan a disposición de las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas.
Orrego dispuso gran recurso humano y material para los damnificados por el temporal
El operativo, encabezado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Ambiente.