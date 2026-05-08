El gobernador Marcelo Orrego recibió al economista y analista financiero Claudio Zuchovicki, quien llegó a la provincia para participar como disertante de uno de los encuentros más importantes vinculados al desarrollo productivo y minero del país. Estuvieron en la reunión, los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.
El economista Claudio Zuchovicki se reunió con Orrego
Claudio Zuchovicki es un referente en el mercado de capitales y reconocido por su labor didáctica en finanzas.