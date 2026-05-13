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Cañada Honda: Orrego supervisó el operativo que acerca el Estado a zonas alejadas

Junto al Tren de Capital Humano, el programa provincial brindó atención médica y trámites administrativos en Sarmiento. La iniciativa se trasladará a Caucete la próxima semana.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles una recorrida por el operativo integral "San Juan Cerca", que durante esta semana se instaló en la localidad de Cañada Honda. La iniciativa, que busca descentralizar los servicios públicos, permitió que cientos de vecinos de zonas rurales de Sarmiento accedieran a consultas médicas y trámites nacionales y provinciales sin tener que viajar a la Ciudad de San Juan.

En esta oportunidad, el despliegue contó con un refuerzo clave: el Tren de Capital Humano de la Nación, que brindó prestaciones sanitarias de alta complejidad, como mamografías digitales y confección de anteojos para menores en el acto.

Un Estado presente en el territorio

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Durante su visita, el mandatario sanjuanino enfatizó la importancia de llegar a los distritos con mayor vulnerabilidad geográfica. “Seguimos descentralizando el Estado para dar soluciones y mejorar la calidad de vida, trabajando en equipo más allá de las diferencias políticas”, afirmó Orrego, quien estuvo acompañado por parte de su gabinete y autoridades municipales.

El operativo, que funciona de 8 a 13:30 horas, ofrece un abanico de soluciones que van desde gestiones en ANSES y emisión de DNI (vía Renaper), hasta controles de salud en especialidades como cardiología, odontología, nutrición y salud mental.

Logística y federalismo departamental

Para garantizar que nadie quedara fuera del beneficio, el municipio de Sarmiento coordinó el traslado de vecinos desde puntos distantes como Pedernal, Los Berros, Cochagual y Punta del Médano, entre otros.

La mayoría de las prestaciones son gratuitas y se realizan por demanda espontánea, facilitando el acceso a servicios que habitualmente requieren un traslado al Centro Cívico.

Próxima parada: Caucete

Tras finalizar su labor en Cañada Honda este viernes 15 de mayo, el equipo de "San Juan Cerca" ya prepara su desembarco en el departamento Caucete. Según el cronograma oficial, el operativo funcionará allí en dos etapas: del 18 al 22 y del 26 al 29 de mayo, continuando con su hoja de ruta por todo el interior provincial.

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