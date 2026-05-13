Cañada Honda: Orrego supervisó el operativo que acerca el Estado a zonas alejadas

Durante su visita, el mandatario sanjuanino enfatizó la importancia de llegar a los distritos con mayor vulnerabilidad geográfica. “Seguimos descentralizando el Estado para dar soluciones y mejorar la calidad de vida, trabajando en equipo más allá de las diferencias políticas”, afirmó Orrego, quien estuvo acompañado por parte de su gabinete y autoridades municipales.

El operativo, que funciona de 8 a 13:30 horas, ofrece un abanico de soluciones que van desde gestiones en ANSES y emisión de DNI (vía Renaper), hasta controles de salud en especialidades como cardiología, odontología, nutrición y salud mental.

Logística y federalismo departamental

Para garantizar que nadie quedara fuera del beneficio, el municipio de Sarmiento coordinó el traslado de vecinos desde puntos distantes como Pedernal, Los Berros, Cochagual y Punta del Médano, entre otros.

La mayoría de las prestaciones son gratuitas y se realizan por demanda espontánea, facilitando el acceso a servicios que habitualmente requieren un traslado al Centro Cívico.

Próxima parada: Caucete

Tras finalizar su labor en Cañada Honda este viernes 15 de mayo, el equipo de "San Juan Cerca" ya prepara su desembarco en el departamento Caucete. Según el cronograma oficial, el operativo funcionará allí en dos etapas: del 18 al 22 y del 26 al 29 de mayo, continuando con su hoja de ruta por todo el interior provincial.