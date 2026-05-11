San Juan expuso el talento de autores locales, bibliotecas y referentes culturales, reafirmando el valor de la literatura y la producción intelectual como herramientas fundamentales para fortalecer la identidad provincial y generar oportunidades para las nuevas generaciones. El gobernador Marcelo Orrego recorrió la feria junto al vicegobernador Fabián Martín.
Orrego visitó la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
Se trata de uno de los encuentros culturales más importantes de Latinoamérica, donde acompañó a los expositores sanjuaninos que representaron a la provincia a través de sus obras, producciones y propuestas culturales.