Orrego visitó la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

En este marco, el mandatario destacó la importancia de la presencia sanjuanina en la feria y expresó: “Fuimos parte de uno de los encuentros culturales más importantes de Latinoamérica, mostrando la identidad de nuestra provincia y el enorme talento de autores, bibliotecas y referentes culturales sanjuaninos”.

El gobernador también remarcó el rol de la lectura y la educación en la construcción del futuro: “Creemos en la lectura y la escritura como caminos para abrir oportunidades, despertar vocaciones y acompañar a las nuevas generaciones en su crecimiento”.