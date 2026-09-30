Orrego compartió una cena con Santilli: trataron el tema de las PASO 2027

Una fuente oficial que participó de la reunión aseguró a la Agencia Noticias Argentinas que las conversaciones estaban “encaminadas” y sostuvo que se llegará a un acuerdo para alcanzar ese objetivo.

Santilli, encargado de profundizar el diálogo con las provincias

El encuentro también reflejó la decisión del Gobierno de reforzar el vínculo directo con los gobernadores a través de Santilli. Según trascendió, la administración nacional revisó la dinámica de reuniones mantenida con los mandatarios en actividades anteriores y resolvió modificarla para profundizar el diálogo.

Durante la cena se repasó la relación entre la Nación y las provincias, la evolución de la coparticipación durante el último mes y las distintas agendas particulares de cada distrito, cuyos temas son seguidos por el Gobierno nacional de manera directa con cada jurisdicción.

Santilli estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, una presencia que reflejó la importancia política que la Casa Rosada le asignó al encuentro.

El presidente Javier Milei no participó de la cena. Permaneció en el hotel y se conectó por Zoom con la cumbre de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

Los gobernadores que participaron

De la reunión participaron Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

También asistió la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

El Gobierno también sondeó cambios en la Ley de Tierras Rurales

Otro de los temas abordados durante la cena fue la posibilidad de avanzar con un nuevo esquema para las tierras rurales, a partir del escenario generado por un reciente fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la derogación de la Ley de Tierras Rurales establecida por el artículo 154 del DNU 70/2023.

La propuesta oficial apunta a analizar modificaciones que permitan facilitar la inversión privada extranjera, aunque manteniendo determinadas protecciones para operaciones vinculadas con Estados extranjeros, zonas de frontera y recursos considerados estratégicos.

Durante el tratamiento en el Senado, el Gobierno había retirado el capítulo referido a tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con el objetivo de facilitar su aprobación. Ahora, una de las alternativas que se analiza es incorporar un artículo sobre la cuestión en el proyecto de Soberanía enviado por el oficialismo.

Milei, con agenda en París

La actividad oficial continuará este jueves con la participación de Milei en el acto central de la Argentina Week, que se desarrollará en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí, el Presidente brindará un discurso.

Posteriormente, Milei mantendrá una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo y participará de la recepción ofrecida por el mandatario francés a la delegación oficial argentina.