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La fórmula para que lo pisos queden brillantes

El piso puede limpiarase con agua, alcohol, suavizante de ropa y vinagre blanco.

Mantener los pisos limpios, desinfectados y brillantes puede convertirse en una tarea complicada. A continuación te enseñaremos a realizar una mezcla "mágica" casera, económica y eficaz, que te permitirá devolverle el brillo a tus ambientes sin necesidad de esforzarte demasiado.

¿Cómo crear una "mezcla mágica" para limpiar el piso?

Para preparar esta receta de limpieza casera vas a necesitar las siguientes proporciones en un balde:

  • 1 litro de agua tibia

  • 2 cucharadas de alcohol
  • 1 cucharada de suavizante para ropa
  • 1 cucharada de vinagre blanco

El piso puede limpiarase con agua, alcohol, suavizante de ropa y vinagre blanco.

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El agua tibia funciona como la base disolvente. El agua tibia ayuda a aflojar la mugre y la grasa acumulada en las juntas o baldosas. El alcohol aporta propiedades desinfectantes, elimina las bacterias y permite que el piso se seque de forma veloz, evitando marcas o vetas indeseadas.

El suavizante para ropa otorga un perfume fresco y duradero en todo el hogar, al mismo tiempo que crea una capa repelente contra el polvo. Finalmente, el vinagre blanco corta la grasa, desincrusta la suciedad difícil y aporta un brillo espejo natural sin dañar la superficie.

Paso a paso

El secreto del éxito no solo reside en la combinación de ingredientes, sino también en aplicar la mezcla correctamente:

  • Antes de humedecer la superficie, pasa la escoba o la aspiradora para eliminar el polvo suelto, pelos y migas que puedan rayar el piso.
  • Colocar el litro de agua tibia en un balde e incorporá las dos cucharadas de alcohol, la cucharada de suavizante y la cucharada de vinagre blanco. Mezclá suavemente para integrar los componentes.
  • Sumergir el trapo o la mopa en la preparación. Escurrí muy bien para evitar el exceso de líquido; la clave de esta técnica es pasar un trapo ligeramente húmedo.
  • Pasar el trapo uniformemente en dirección a las vetas o líneas del piso. Gracias al alcohol, el secado será casi instantáneo, revelando un acabado brillante y reluciente.

Los pisos pueden limpiarse con ingredientes caseros y económicos.

A diferencia de los productos industriales, esta mezcla casera no solo es económica, sino que además cuida las superficies contra el desgaste continuo y deja una fragancia reconfortante en cada habitación. Incorporar este truco a tu rutina semanal te garantizará un hogar impecable en pocos minutos.

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