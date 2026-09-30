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Refuerzan las defensas en La Usina para reducir el riesgo hídrico en Ullum

La Dirección de Hidráulica ejecuta movimientos de suelo para construir y reconstruir 1.500 metros de defensas, con el objetivo de proteger el Canal Chilote y sectores poblados ante un eventual aumento del caudal.

En el marco de COPRE, la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía realiza trabajos de movimientos de suelo para la construcción de defensas en la zona de La Usina, en Ullum. La obra contempla la construcción de un nuevo tramo y la reconstrucción de otro existente, que en conjunto sumarán 1.500 metros de defensas, con un terraplén de 8 metros de base, 3,5 metros de coronamiento y una altura promedio de 2 metros.

La intervención busca reducir el riesgo sobre el Canal Chilote —que abastece de riego al 80% de la superficie agrícola de Ullum— y sobre la zona poblada de calle Pedro Giménez, de cara a un eventual incremento del caudal. Se trata de un trabajo de mitigación, que no elimina el riesgo hídrico de la zona pero busca disminuir su impacto.

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