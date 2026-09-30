Refuerzan las defensas en La Usina para reducir el riesgo hídrico en Ullum

En el marco de COPRE, la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía realiza trabajos de movimientos de suelo para la construcción de defensas en la zona de La Usina, en Ullum. La obra contempla la construcción de un nuevo tramo y la reconstrucción de otro existente, que en conjunto sumarán 1.500 metros de defensas, con un terraplén de 8 metros de base, 3,5 metros de coronamiento y una altura promedio de 2 metros.