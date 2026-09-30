Esperan otro fuerte temporal de nieve en el Paso de Agua Negra

Ante este panorama, las autoridades del 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional dispusieron el envío de más maquinaria y personal para reforzar las tareas y acelerar la evacuación de nieve y hielo en los sectores más complicados.

Los trabajos se realizan en conjunto con personal técnico y maquinaria de la empresa catamarqueña Vial Cap, en el marco del operativo de contingencia dispuesto para recuperar la transitabilidad del corredor internacional.

Mientras tanto, el Paso Internacional por Agua Negra continúa cerrado al tránsito debido a las condiciones adversas que se registran en la alta cordillera.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios respetar las indicaciones del personal que trabaja en la ruta y mantenerse informados mediante los canales oficiales, especialmente ante el pronóstico de nuevas nevadas durante el fin de semana.