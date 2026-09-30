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Esperan otro fuerte temporal de nieve en el Paso de Agua Negra

El fin de semana podría caer nuevamente una nevada intensa. En tanto, Vialidad continua con los trabajos de despeje.

Un nuevo temporal de nieve que se espera para este fin de semana podría dejar más acumulación en la zona del Paso Internacional por Agua Negra, mientras Vialidad Nacional continúa con los trabajos de despeje en la alta montaña sanjuanina.

La situación vuelve a complicar las tareas sobre la Ruta Nacional 150, donde las cuadrillas de Vialidad Nacional y de la empresa contratista Vial Cap encontraron paredes de hielo y acumulaciones de nieve de más de tres metros de altura sobre la calzada.

Las condiciones extremas en la cordillera provocaron un retraso en el cronograma previsto para el ingreso de maquinaria pesada al sector del portal del túnel, ubicado a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.

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Ante este panorama, las autoridades del 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional dispusieron el envío de más maquinaria y personal para reforzar las tareas y acelerar la evacuación de nieve y hielo en los sectores más complicados.

Los trabajos se realizan en conjunto con personal técnico y maquinaria de la empresa catamarqueña Vial Cap, en el marco del operativo de contingencia dispuesto para recuperar la transitabilidad del corredor internacional.

Mientras tanto, el Paso Internacional por Agua Negra continúa cerrado al tránsito debido a las condiciones adversas que se registran en la alta cordillera.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios respetar las indicaciones del personal que trabaja en la ruta y mantenerse informados mediante los canales oficiales, especialmente ante el pronóstico de nuevas nevadas durante el fin de semana.

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