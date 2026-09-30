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Luego que secuestraran su auto, Máximo Kirchner visitará San Juan

Máximo Kirchner respondió públicamente luego de ser demorado este miércoles en San Luis. La camioneta tenía pedido de secuestro.

Máximo Kirchner respondió públicamente luego de ser demorado este miércoles en San Luis, cuando viajaba rumbo a San Juan para participar de una serie de actividades políticas

El episodio ocurrió en un control ubicado en el ingreso a San Luis, en la zona de Justo Daract. Según informó el medio puntano El Chorrillero, durante el operativo se detectó que el vehículo en el que viajaba Kirchner tenía un pedido de secuestro relacionado con la causa Hotesur y se ordenó el secuestro del rodado.

Tras permanecer demorado durante casi dos horas, Kirchner difundió un comunicado en el que dio su versión de lo ocurrido. Contó que se trasladaba en un automóvil modelo 2007 que utiliza habitualmente para recorrer el país y aseguró que había circulado anteriormente con el mismo vehículo por la Ciudad de Buenos Aires, autopistas bonaerenses y otros destinos, entre ellos La Rioja y Mar del Plata.

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"En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py", señaló el dirigente.

Kirchner también mencionó que durante el procedimiento le realizaron un control de alcoholemia, algo que dijo celebrar, y remarcó que el resultado fue negativo.

Según relató, permaneció en el lugar junto a las personas que lo acompañaban mientras esperaba que la Policía provincial y la Justicia aclararan la situación. Después de casi dos horas, les comunicaron que podían continuar el viaje hacia San Juan.

En su comunicado, el diputado cuestionó el episodio y vinculó lo ocurrido con lo que consideró intentos de disciplinamiento político. "Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos", expresó.

En ese sentido, agregó: "No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco".

Finalmente, Kirchner confirmó que continuaría viaje hacia San Juan, donde tenía previstas distintas actividades con dirigentes y militantes. "Mañana nos vemos en San Juan", cerró el comunicado.

El procedimiento se produjo en un puesto de control de Justo Daract, uno de los puntos de ingreso a la provincia. Medios puntanos señalaron que la detección del pedido judicial se realizó durante los controles vehiculares y que, tras las verificaciones correspondientes, se dispuso el secuestro del automóvil.

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