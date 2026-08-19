Orrego celebró la votación en Diputados: "San Juan sigue avanzando hacia el futuro"

El gobernador sostuvo que la aprobación se traducirá en recursos para atender las necesidades de infraestructura de San Juan y remarcó como uno de los principales aspectos del acuerdo que esos fondos estarán disponibles antes de que el proyecto comience a producir.

En ese sentido, Orrego cuestionó a quienes se opusieron al convenio y afirmó: “Aunque algunos quieran dejar a la provincia en el atraso, la mayoría eligió acompañar este paso histórico”.

Finalmente, el mandatario provincial destacó la importancia del respaldo legislativo y cerró su mensaje con una definición sobre el rumbo que pretende imprimirle a su gestión: “¡San Juan sigue avanzando hacia el futuro!”.

La aprobación legislativa permite avanzar con la implementación del acuerdo que contempla un aporte de US$250 millones por parte de Vicuña para infraestructura provincial, recursos que podrán ser destinados a obras estratégicas para acompañar el crecimiento productivo y el desarrollo de San Juan.