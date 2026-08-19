El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró la aprobación en la Cámara de Diputados del acuerdo entre el Gobierno provincial y la empresa Vicuña, que permitirá a la provincia acceder a recursos para financiar obras de infraestructura antes de que el proyecto minero comience su etapa de producción.
Orrego celebró la votación en Diputados: "San Juan sigue avanzando hacia el futuro"
El gobernador Marcelo Orrego expresó su postura ante la ratificación en la Cámara de Diputados del acuerdo con la empresa Vicuña. “Aunque algunos quieran dejar a la provincia en el atraso, la mayoría eligió acompañar este paso histórico”, expresó en redes.