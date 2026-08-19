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Orrego celebró la votación en Diputados: "San Juan sigue avanzando hacia el futuro"

El gobernador Marcelo Orrego expresó su postura ante la ratificación en la Cámara de Diputados del acuerdo con la empresa Vicuña. “Aunque algunos quieran dejar a la provincia en el atraso, la mayoría eligió acompañar este paso histórico”, expresó en redes.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró la aprobación en la Cámara de Diputados del acuerdo entre el Gobierno provincial y la empresa Vicuña, que permitirá a la provincia acceder a recursos para financiar obras de infraestructura antes de que el proyecto minero comience su etapa de producción.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó el respaldo obtenido en la Legislatura y valoró la decisión de la mayoría de los diputados de acompañar el convenio que había sido enviado para su ratificación.

Celebro que la Cámara de Diputados de la Provincia haya aprobado el acuerdo con Vicuña que envié para su ratificación”, expresó Orrego.

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El gobernador sostuvo que la aprobación se traducirá en recursos para atender las necesidades de infraestructura de San Juan y remarcó como uno de los principales aspectos del acuerdo que esos fondos estarán disponibles antes de que el proyecto comience a producir.

En ese sentido, Orrego cuestionó a quienes se opusieron al convenio y afirmó: “Aunque algunos quieran dejar a la provincia en el atraso, la mayoría eligió acompañar este paso histórico”.

Finalmente, el mandatario provincial destacó la importancia del respaldo legislativo y cerró su mensaje con una definición sobre el rumbo que pretende imprimirle a su gestión: “¡San Juan sigue avanzando hacia el futuro!”.

La aprobación legislativa permite avanzar con la implementación del acuerdo que contempla un aporte de US$250 millones por parte de Vicuña para infraestructura provincial, recursos que podrán ser destinados a obras estratégicas para acompañar el crecimiento productivo y el desarrollo de San Juan.

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