La histórica confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre de 2026, comenzó a movilizar al sector turístico local. A más de tres décadas del último viaje pontificio al país —protagonizado por Juan Pablo II en 1987—, las agencias de viajes sanjuaninas ya comercializan paquetes especiales pensados para los fieles que buscan estar presentes en los encuentros oficiales.
Cuánto cuesta viajar desde San Juan para ver al Papa León XIV en Córdoba
Con cupos limitados, opciones de pago en cuotas y descuentos por pago en efectivo, los fieles ya pueden reservar su lugar.