Cuánto cuesta viajar desde San Juan para ver al Papa León XIV en Córdoba

Entre las primeras alternativas se destaca la propuesta de la empresa Rocío Tour, centrada en el tramo de la gira papal que tendrá lugar en la provincia de Córdoba. La salida fijada para el 9 de noviembre contempla una estadía de una noche en hotel de categoría 3 estrellas, con régimen de media pensión y coordinación durante todo el itinerario.

Respecto a los costos, el paquete comercial se ofrece con un precio inicial de $199.998 por persona bajo la modalidad de cupos limitados. Asimismo, la agencia lanzó una bonificación por pago total en efectivo de $190.000 válida hasta el 30 de agosto, junto con planes de financiación que incluyen 5 cuotas sin interés con Naranja X y 3 cuotas sin interés con el resto de las tarjetas bancarias.