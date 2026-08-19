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Cuánto cuesta viajar desde San Juan para ver al Papa León XIV en Córdoba

Con cupos limitados, opciones de pago en cuotas y descuentos por pago en efectivo, los fieles ya pueden reservar su lugar.

La histórica confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre de 2026, comenzó a movilizar al sector turístico local. A más de tres décadas del último viaje pontificio al país —protagonizado por Juan Pablo II en 1987—, las agencias de viajes sanjuaninas ya comercializan paquetes especiales pensados para los fieles que buscan estar presentes en los encuentros oficiales.

Entre las primeras alternativas se destaca la propuesta de la empresa Rocío Tour, centrada en el tramo de la gira papal que tendrá lugar en la provincia de Córdoba. La salida fijada para el 9 de noviembre contempla una estadía de una noche en hotel de categoría 3 estrellas, con régimen de media pensión y coordinación durante todo el itinerario.

Respecto a los costos, el paquete comercial se ofrece con un precio inicial de $199.998 por persona bajo la modalidad de cupos limitados. Asimismo, la agencia lanzó una bonificación por pago total en efectivo de $190.000 válida hasta el 30 de agosto, junto con planes de financiación que incluyen 5 cuotas sin interés con Naranja X y 3 cuotas sin interés con el resto de las tarjetas bancarias.

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La escala en Córdoba forma parte de un itinerario federal que también abarcara actividades oficiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una masiva misa de cierre en la Basílica de Luján el 11 de noviembre. Ante la alta demanda prevista para cada una de las jornadas, las empresas del rubro anticipan que las reservas irán en aumento a medida que el Vaticano termine de ajustar la agenda horaria definitiva a fines de agosto.

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