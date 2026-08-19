Un importante susto se vivió a primera hora de la mañana de este miércoles en las inmediaciones del Barrio 4 de Junio, en plena zona de Villa Krause, Rawson. Por razones que aún se desconocen, se desató un incendio en el fondo de una vivienda ubicada sobre calle Tacuarí.
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Incendio y momentos de tensión en Villa Krause: bomberos trabaja en una casa
El hecho ocurrió en el barrio 4 de Junio, sobre calle Tacuarí. Los vecinos manifestaron su preocupación por la demora en la llegada de las dotaciones.