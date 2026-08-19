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Incendio y momentos de tensión en Villa Krause: bomberos trabaja en una casa

El hecho ocurrió en el barrio 4 de Junio, sobre calle Tacuarí. Los vecinos manifestaron su preocupación por la demora en la llegada de las dotaciones.

Un importante susto se vivió a primera hora de la mañana de este miércoles en las inmediaciones del Barrio 4 de Junio, en plena zona de Villa Krause, Rawson. Por razones que aún se desconocen, se desató un incendio en el fondo de una vivienda ubicada sobre calle Tacuarí.

Según comentaron los frentistas, las llamas comenzaron en la parte posterior del terreno y se propagaron rápidamente, generando densas columnas de humo y temor en la zona.

Ante la emergencia, los propios vecinos intentaron contener el fuego de forma preventiva mientras alertaban al 911. Según manifestaron, las dotaciones de bomberos arribaron al lugar tras varios minutos de espera, lo que generó momentos de marcada tensión.

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