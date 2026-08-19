Incendio y momentos de tensión en Villa Krause: bomberos trabaja en una casa

Según comentaron los frentistas, las llamas comenzaron en la parte posterior del terreno y se propagaron rápidamente, generando densas columnas de humo y temor en la zona.

Ante la emergencia, los propios vecinos intentaron contener el fuego de forma preventiva mientras alertaban al 911. Según manifestaron, las dotaciones de bomberos arribaron al lugar tras varios minutos de espera, lo que generó momentos de marcada tensión.