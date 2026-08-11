Orrego: "En San Juan pretendemos que haya clima de negocios"

Bajo esta premisa, sostuvo que Argentina debe garantizar estabilidad fiscal y seguridad jurídica para que los proyectos privados puedan sostenerse en el tiempo. Además, destacó la importancia de la labor colectiva por sobre los personalismos: “yo no creo en las individualidades, yo creo en los equipos”, afirmó.

En cuanto a las herramientas específicas para el desarrollo regional, Orrego resaltó el impacto positivo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), especialmente para sectores estratégicos como la minería.

Analizó que el país enfrenta desafíos globales que requieren una mirada de largo plazo, como la transición energética, la conectividad y la implementación de tecnologías 4.0. Manifestó que el Estado debe facilitar un clima de negocios donde el sector privado sea el protagonista: “lo que pretendemos en San Juan es que haya clima de negocios, que haya confianza, que la gente pueda avanzar en su proyecto”, resaltó.

El gobernador también aportó una mirada reflexiva sobre el ejercicio del poder y la responsabilidad de los dirigentes en la construcción del futuro nacional. Señaló que las gestiones políticas son transitorias y que el foco debe estar puesto en dejar una base sólida para las próximas generaciones, ya que “somos pasajeros, somos circunstanciales, somos como un yogur fuera de la heladera”.

Finalmente, destacó que el país posee los recursos necesarios para que las familias argentinas progresen, pero esto solo será posible si se establecen políticas públicas que trasciendan los mandatos individuales.