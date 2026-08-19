"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales

Detuvieron a dos hombres acusados de cometer 4 robos: secuestraron autos y mercadería

Cayeron tras una serie de allanamientos de la Brigada Sur. Les incautaron vehículos, electrodomésticos y hasta costillares robados.

Tras un trabajo de investigación impulsado por la UFI de Delitos contra la Propiedad y la Comisaría 36°, personal de la Brigada de Investigaciones Sur logró desbaratar a una banda acusada de perpetrar al menos cuatro robos en los departamentos de Rawson, Rivadavia y Santa Lucía. Los imputados, identificados como González y Villegas —ambos mayores de edad y con antecedentes policiales—, utilizaban un auto y una moto para desplazarse y concretar los ilícitos.

El caso tomó curso a partir de una denuncia radicada el 2 de agosto por un violento escruche en una vivienda ubicada sobre calle Las Mercedes, en Rawson. En esa ocasión, los ladrones forzaron una ventana y sustrajeron televisores, dinero en efectivo y prendas de vestir, para luego huir en un Chevrolet blanco. Gracias al análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores identificaron a los sospechosos y solicitaron las órdenes de allanamiento correspondientes.

Los procedimientos se concretaron el 14 de agosto con resultados positivos:

Te puede interesar...

  • Barrio Siete Colores (Rawson): Se procedió a la detención de González y al secuestro de indumentaria, perfumes, cinco celulares, un TV de 42 pulgadas y una moto Gilera Smash 110 c.c. con pedido de captura.

  • Calle Agustín Roberto (Rivadavia): Fue detenido Villegas y se incautó un Chevrolet Onix Plus blanco, además de una notebook HP, una balanza electrónica, herramientas, electrodomésticos, prendas varias y productos cárnicos (piernas de cerdo y costillares) rotulados.

El material incautado permitió a las autoridades vincular directamente a los aprehendidos con otros tres hechos delictivos ocurridos en la provincia: un asalto a un drugstore en Av. Ignacio de la Roza (Rivadavia), el robo de la motocicleta Gilera en marzo pasado y un atraco en un local de embutidos sobre el Lateral de Circunvalación (Santa Lucía), donde redujeron a la víctima. Ambos detenidos quedaron alojados en sede policial y a disposición de la Justicia.

Te puede interesar