Tras un trabajo de investigación impulsado por la UFI de Delitos contra la Propiedad y la Comisaría 36°, personal de la Brigada de Investigaciones Sur logró desbaratar a una banda acusada de perpetrar al menos cuatro robos en los departamentos de Rawson, Rivadavia y Santa Lucía. Los imputados, identificados como González y Villegas —ambos mayores de edad y con antecedentes policiales—, utilizaban un auto y una moto para desplazarse y concretar los ilícitos.
Detuvieron a dos hombres acusados de cometer 4 robos: secuestraron autos y mercadería
Cayeron tras una serie de allanamientos de la Brigada Sur. Les incautaron vehículos, electrodomésticos y hasta costillares robados.