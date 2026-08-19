Detuvieron a dos hombres acusados de cometer 4 robos: secuestraron autos y mercadería

El caso tomó curso a partir de una denuncia radicada el 2 de agosto por un violento escruche en una vivienda ubicada sobre calle Las Mercedes, en Rawson. En esa ocasión, los ladrones forzaron una ventana y sustrajeron televisores, dinero en efectivo y prendas de vestir, para luego huir en un Chevrolet blanco. Gracias al análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores identificaron a los sospechosos y solicitaron las órdenes de allanamiento correspondientes.

Los procedimientos se concretaron el 14 de agosto con resultados positivos: