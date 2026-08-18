Orrego resaltó el acuerdo con Vicuña y la confianza en San Juan para atraer inversiones

“Es muy importante el tratamiento que se hace”, sostuvo el gobernador, al referirse al acuerdo y al proceso que permitió avanzar en el vínculo entre la empresa y la provincia.

En esa línea, destacó el trabajo realizado desde San Juan para generar condiciones que permitan fortalecer la confianza de los inversores. “Esto tiene que ver con la confianza de una empresa con la provincia de San Juan”, señaló. El gobernador también apeló a una conocida expresión para graficar la importancia de preservar esa relación: “Todos sabemos que la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos”.

La Cámara de Diputados de San Juan realizará este miércoles, a las 11, una sesión especial en la que se tratarán dos expedientes vinculados a acuerdos considerados relevantes para la provincia.

En primer lugar, se abordará el expediente N.º 1904-2026, correspondiente a la Comunicación Oficial remitida mediante Mensaje N.º 34. El proyecto somete a consideración el Acta Compromiso y sus Adjuntos A, B, C y D, celebrada entre la provincia de San Juan y VICUÑA ARGENTINA S.A.

En segundo término, se tratará el expediente N.º 1955-2026, correspondiente a la Comunicación Oficial remitida mediante Mensaje N.º 35, mediante la cual se pone a consideración el convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan.

Durante la rueda de prensa, el gobernador volvió a mencionar además a la Ruta 40 Norte como una de las obras de infraestructura estratégicas para el desarrollo provincial.

El proyecto contempla la intervención del corredor entre Albardón y San Roque, en Jáchal, a lo largo de aproximadamente 143 kilómetros. La obra es considerada clave para mejorar la conectividad hacia el norte provincial, favorecer el tránsito y acompañar el crecimiento de las actividades productivas y mineras de la región.