Iglesia tendrá el primer Parque Solar Híbrido Comunitario de la provincia

Por otro lado, recorrió e inspeccionó el avance de la obra que contempla la intervención de la intersección entre la Ruta Nacional N°150 y la Calle Enrique Paoli. Esta última vía es de gran importancia para la localidad, ya que constituye una salida directa desde su centro hacia la ruta nacional, permitiendo así el acceso tanto a Jáchal como a la capital provincial. Luego se dirigió a la obra que se ejecuta en la intersección entre la Ruta Nacional N°150y la Ruta Provincial N°405 (Calle Santo Domingo) Este. Esta última es de gran importancia para la localidad, dado que la misma representa el acceso a la zona céntrica, donde se concentran los principales comercios, y representa además una vía de conexión hacia el Dique Cuesta del Viento, uno de los principales atractivos turísticos del departamento.

A esto se sumó un recorrido por la obra intervención de la intersección entre la Ruta Nacional N°150 y la Ruta Provincial N°430. Esta última es de gran importancia para la localidad, dado que la misma representa una vía de conexión con otras localidades del departamento como Angualasto, Malimán y Colangüil, así como también, una vía de acceso a emprendimientos mineros de la región.

Cabe destacar que estas obras viales se están ejecutando conforme a actas complementarias suscriptas entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energías y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase IV-Veladero.

San Juan construirá en Iglesia el primer Parque Solar Híbrido Comunitario de la provincia

El gobernador Marcelo Orrego anunció en esta recorrida, la construcción del primer Parque Solar Híbrido Comunitario de San Juan, ubicado en el departamento de Iglesia.

El proyecto combinará una central fotovoltaica de 10 MW de potencia instalada con un sistema de almacenamiento de baterías de litio (BESS) de 30 MWh de capacidad.

Esta tecnología permitirá guardar la energía generada durante el día para utilizarla por la noche o en momentos de alta demanda, mejorando la estabilidad del suministro eléctrico local.

Ejecutada por la empresa provincial EPSE, la obra será financiada en su totalidad con recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI – Veladero (procedentes de la actividad minera).

La energía generada beneficiará directamente a los usuarios de Iglesia, con prioridad en los sectores más vulnerables (según reglamentación del EPRE), buscando impulsar el desarrollo poblacional, productivo y turístico del departamento.

Para finalizar su agenda, se dirigió a Jáchal para recorrer el operativo San Juan Cerca que se despliega desde hace dos días en ese departamento.