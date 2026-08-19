La disputa entre Lali Espósito y Marcelo Polino sumó un nuevo episodio cuando la cantante salió con todo a desestimar públicamente las acusaciones lanzadas por el periodista sobre su conducta durante la grabación de la serie dedicada a Moria Casán.
El contraataque de Lali Espósito a Marcelo Polino: "Miente de mala leche"
La cantante, en diálogo con Ángel de Brito, apuntó contra el periodista luego de que la cuestionó por las actitudes que habría tenido durante las grabaciones de la serie de Moria Casán. Su fuerte respuesta