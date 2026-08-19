El contraataque de Lali Espósito a Marcelo Polino: "Miente de mala leche"

Según el relato de Polino, la artista habría evitado compartir actividades con él y otras personas del entorno de la diva, sugiriendo un cambio de actitud radical. El periodista, que solía definirse como “el padrino del club de fans de Lali”, afirmó que Lali no había querido interactuar con el resto de los famosos que fueron parte de la grabación de la serie de Netflix. “La amorosa y cálida que era conmigo y con Moria ya no está. Un cambio ha habido”, señaló.

En respuesta, la cantante rechazó de manera enfática esa versión, asegurando en diálogo con Ángel de Brito que existen pruebas concretas que contradicen lo dicho por Polino. “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”, afirmó la artista, en un diálogo que reprodujeron en LAM (América TV).