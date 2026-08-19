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El contraataque de Lali Espósito a Marcelo Polino: "Miente de mala leche"

La cantante, en diálogo con Ángel de Brito, apuntó contra el periodista luego de que la cuestionó por las actitudes que habría tenido durante las grabaciones de la serie de Moria Casán. Su fuerte respuesta

La disputa entre Lali Espósito y Marcelo Polino sumó un nuevo episodio cuando la cantante salió con todo a desestimar públicamente las acusaciones lanzadas por el periodista sobre su conducta durante la grabación de la serie dedicada a Moria Casán.

Según el relato de Polino, la artista habría evitado compartir actividades con él y otras personas del entorno de la diva, sugiriendo un cambio de actitud radical. El periodista, que solía definirse como “el padrino del club de fans de Lali”, afirmó que Lali no había querido interactuar con el resto de los famosos que fueron parte de la grabación de la serie de Netflix. “La amorosa y cálida que era conmigo y con Moria ya no está. Un cambio ha habido”, señaló.

En respuesta, la cantante rechazó de manera enfática esa versión, asegurando en diálogo con Ángel de Brito que existen pruebas concretas que contradicen lo dicho por Polino. “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”, afirmó la artista, en un diálogo que reprodujeron en LAM (América TV).

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El punto de quiebre se hizo más evidente cuando Lali sostuvo que la versión difundida por el periodista responde a motivaciones personales. La intérprete fue contundente: “Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”. Y agregó: “Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”.

La cantante también asoció el enfrentamiento con diferencias políticas, mencionando la cercanía de Polino con Fátima Flórez y su apoyo a Javier Milei. En tono irónico, señaló: “‘Ladri Depósito’ lo confundió, qué va a ser... No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”.

En el tramo final de su descargo, Lali minimizó el impacto personal del conflicto, aunque apuntó con firmeza a la veracidad del relato del periodista. “Me chupa un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”, sentenció.

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