La familia de Emilse Díaz exigió arreglos y convocó a marchar

La movilización está programada para el miércoles 26 de agosto a las 12:00 horas, en la intersección de Ruta Nacional 20 y Calle La Plata. Bajo la consigna "No es solo una ruta, son vidas", la familia Díaz-Porra busca transformar el dolor en un reclamo colectivo por la seguridad vial de toda la comunidad.

Los puntos críticos que motivan el reclamo

A través de un comunicado difundido para la convocatoria, la familia detalló una serie de deficiencias graves que convierten a ese tramo en lo que denominan una "trampa mortal":