A casi un mes del trágico siniestro vial ocurrido a unos 700 metros del puente de Caucete sobre la Ruta Nacional 20, en el que perdieron la vida Emilse Daiana Díaz (19) y Federico Ponce (21), los familiares y allegados de la joven cauceteña decidieron convocar a una manifestación pública. El objetivo principal es visibilizar el deterioro de la arteria y exigir reparaciones inmediatas a las autoridades.
La familia de Emilse Díaz exigió arreglos y convocó a marchar
Padres, allegados y vecinos se concentrarán el próximo miércoles 26 de agosto en el cruce de Ruta 20 y Calle La Plata para visibilizar el peligroso estado de la calzada y evitar más muertes.