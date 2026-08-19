"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Caucete

La familia de Emilse Díaz exigió arreglos y convocó a marchar

Padres, allegados y vecinos se concentrarán el próximo miércoles 26 de agosto en el cruce de Ruta 20 y Calle La Plata para visibilizar el peligroso estado de la calzada y evitar más muertes.

A casi un mes del trágico siniestro vial ocurrido a unos 700 metros del puente de Caucete sobre la Ruta Nacional 20, en el que perdieron la vida Emilse Daiana Díaz (19) y Federico Ponce (21), los familiares y allegados de la joven cauceteña decidieron convocar a una manifestación pública. El objetivo principal es visibilizar el deterioro de la arteria y exigir reparaciones inmediatas a las autoridades.

La movilización está programada para el miércoles 26 de agosto a las 12:00 horas, en la intersección de Ruta Nacional 20 y Calle La Plata. Bajo la consigna "No es solo una ruta, son vidas", la familia Díaz-Porra busca transformar el dolor en un reclamo colectivo por la seguridad vial de toda la comunidad.

Los puntos críticos que motivan el reclamo

A través de un comunicado difundido para la convocatoria, la familia detalló una serie de deficiencias graves que convierten a ese tramo en lo que denominan una "trampa mortal":

Te puede interesar...

  • Infraestructura y calzada: hundimiento de la capa asfáltica, declive peligroso al costado de la ruta y falta de banquinas.

  • Seguridad y señalización: ausencia de guardarraíles, falta de alumbrado público, escasez de carteles viales informativos y falta de presencia policial en la zona.

Leé también: Tragedia en la RN 20: habló la familia de la joven sanjuanina que murió

Acciones por la vía civil y dolor familiar

En el ámbito legal, al quedar extinguida la vía penal por el fallecimiento del conductor del vehículo, la defensa de la familia Díaz-Porra confirmó que accionará por la vía civil contra los organismos responsables del mantenimiento de la ruta. Señalan que las malas condiciones del terreno impiden cualquier maniobra de emergencia.

"Estamos atravesando este dolor muy duro, la verdad que nos destruyó la familia", expresó conmocionado Nélson Díaz, padre de Emilce, quien recordó a su hija de 19 años como una joven llena de vida originaria de Villa Independencia. Con la convocatoria de este miércoles, la familia busca no solo rendirle homenaje, sino garantizar que ninguna otra familia sufra una pérdida similar por fallas en la infraestructura vial.

Temas

Te puede interesar