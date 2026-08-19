La provincia tendrá un sistema de baterías de gran escala para almacenar energía solar

Desde el punto de vista técnico, la iniciativa contempla la construcción de un parque solar fotovoltaico de 10 MW acompañado por un sistema BESS con capacidad de almacenamiento de 30 MWh. El esquema incluirá seis contenedores equipados con baterías de litio hierro fosfato (LFP), una tecnología utilizada en proyectos de almacenamiento de gran escala por sus condiciones de seguridad, estabilidad operativa y durabilidad.

La función de estas baterías será acumular la energía generada durante las horas de mayor radiación solar y liberarla cuando el sistema lo requiera. Esto permitirá conservar parte de la generación fotovoltaica diurna para abastecer consumos nocturnos o reforzar la oferta eléctrica en momentos de mayor demanda.

El proyecto marcará la primera incorporación de un sistema BESS de gran escala en San Juan. También será el primer parque solar híbrido de la provincia, al combinar generación fotovoltaica y almacenamiento energético dentro de una misma infraestructura. Este tipo de desarrollos ha ganado espacio en distintos mercados eléctricos porque permite aprovechar mejor la energía renovable disponible y aporta mayor flexibilidad a las redes de distribución.

Según informó EPSE, la energía generada contribuirá a fortalecer el abastecimiento eléctrico de Iglesia y servirá de respaldo para un esquema de beneficios destinado a los usuarios del departamento, cuya instrumentación será definida por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

De esta manera, recursos originados en la actividad minera financiarán una obra energética con impacto directo en la comunidad y la incorporación de una tecnología hasta ahora sin antecedentes en la provincia, en cuanto a sistemas de almacenamiento asociados a generación renovable.