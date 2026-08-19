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La provincia tendrá un sistema de baterías de gran escala para almacenar energía solar

El proyecto Parque Solar Híbrido Comunitario Iglesia contará con una planta fotovoltaica de 10 MW y un sistema BESS de 30 MWh. La obra tendrá una inversión estimada de $18.614 millones provenientes del fideicomiso minero.

Históricamente, los fideicomisos mineros se han utilizado para financiar obras de infraestructura y la incorporación de equipamiento en las comunidades de la zona de influencia. Esta vez, los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI-Veladero serán destinados a una tecnología que aún no tiene antecedentes de implementación a escala comercial en la provincia.

Los fondos, administrados por el Ministerio de Minería, financiarán la incorporación de un Sistema de Almacenamiento de Energía mediante Baterías (BESS, por sus siglas en inglés), diseñado para almacenar energía y entregarla a la red cuando la demanda lo requiera.

Tal como anunció el gobernador Marcelo Orrego, el sistema formará parte del Parque Solar Híbrido Comunitario Iglesia, una obra que será ejecutada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y financiada íntegramente con recursos del fideicomiso minero. El proyecto demandará una inversión estimada de $18.614 millones.

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Desde el punto de vista técnico, la iniciativa contempla la construcción de un parque solar fotovoltaico de 10 MW acompañado por un sistema BESS con capacidad de almacenamiento de 30 MWh. El esquema incluirá seis contenedores equipados con baterías de litio hierro fosfato (LFP), una tecnología utilizada en proyectos de almacenamiento de gran escala por sus condiciones de seguridad, estabilidad operativa y durabilidad.

La función de estas baterías será acumular la energía generada durante las horas de mayor radiación solar y liberarla cuando el sistema lo requiera. Esto permitirá conservar parte de la generación fotovoltaica diurna para abastecer consumos nocturnos o reforzar la oferta eléctrica en momentos de mayor demanda.

El proyecto marcará la primera incorporación de un sistema BESS de gran escala en San Juan. También será el primer parque solar híbrido de la provincia, al combinar generación fotovoltaica y almacenamiento energético dentro de una misma infraestructura. Este tipo de desarrollos ha ganado espacio en distintos mercados eléctricos porque permite aprovechar mejor la energía renovable disponible y aporta mayor flexibilidad a las redes de distribución.

Según informó EPSE, la energía generada contribuirá a fortalecer el abastecimiento eléctrico de Iglesia y servirá de respaldo para un esquema de beneficios destinado a los usuarios del departamento, cuya instrumentación será definida por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

De esta manera, recursos originados en la actividad minera financiarán una obra energética con impacto directo en la comunidad y la incorporación de una tecnología hasta ahora sin antecedentes en la provincia, en cuanto a sistemas de almacenamiento asociados a generación renovable.

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