El Gobierno tendría los votos en el Senado y podría reducir subsidios en la Ley Fría

La intención de La Libertad Avanza es llevar el proyecto a comisión la próxima semana, obtener dictamen y habilitar su tratamiento en el recinto durante septiembre.

El Gobierno considera que la modificación del régimen es clave para avanzar en el objetivo de reducir el déficit fiscal generado por el actual esquema de subsidios. El sistema alcanza a unos cuatro millones de usuarios y, según el diagnóstico oficial, los recursos recaudados para financiarlo resultan insuficientes para cubrir el costo de los subsidios al gas.

El acuerdo alcanzado ayer entre el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores por zonas cálidas representó un avance político para el oficialismo para destrabar la sanción de la Ley de Zonas Frías.

Asistieron a la reunión Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y los equipos de Energía de las diez provincias que integran el Norte Grande.

Se prevé elevar el consumo eléctrico subsidiado de 300 a 550 kWh mensuales en zonas muy cálidas, y de 150 a 300 kWh mensuales en zonas cálidas desde noviembre a abril.

El oficialismo necesitaba evitar que la discusión sobre los subsidios se transformara en un nuevo frente de conflicto con las provincias y optó por avanzar en un esquema que permita atender las demandas de los distritos del norte durante los meses de mayor consumo que se hará con una resolución del Poder Ejecutivo.

La iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados establece que se mantendrá el régimen de subsidios de gas para la Patagonia, la Puna y Malargüe.

El nuevo esquema apunta a modificar el alcance del sistema de beneficios y establecer criterios diferenciados para las regiones que reclaman asistencia por las condiciones climáticas y el impacto que tiene el consumo energético sobre los hogares.

La Libertad tiene 21 senadores propios y necesita al menos 16 legisladores que podrían ser aportados 9 por la UCR, 3 del PRO, 1 de Primeros los Salteños, 1 Despierta Chubut, 1 Provincias Unidas, 2 Misiones, 1 Independencia y esperan sumar tres de Convicción Federal.

La iniciativa limita el descuento general automático en las tarifas de gas implementado en 2021 para millones de hogares de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis, entre otras provincias focalizando el subsidio únicamente en usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna, y aquellas personas que acrediten fehacientemente condiciones de vulnerabilidad social.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el consumo y no sobre el total de la factura que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.