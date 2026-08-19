Video: así actuaba la banda que robaba en Rawson, Rivadavia y Santa Lucía

Con los mandatos judiciales otorgados, los efectivos concretaron dos allanamientos simultáneos el pasado 14 de agosto. En el Barrio Siete Colores, en Rawson, se detuvo a González y se recuperó un televisor, celulares y una motocicleta Gilera Smash que registraba pedido de secuestro por robo desde el mes de marzo. En tanto, en calle Agustín Roberto, en Rivadavia, fue aprehendido Villegas y se incautó el Chevrolet Onix Plus utilizado en los atracos, además de computadoras, herramientas y piezas cárnicas empaquetadas.

El material recuperado permitió a las autoridades judiciales atribuirle al grupo al menos cuatro hechos delictivos en Rawson, Rivadavia y Santa Lucía, entre ellos un atraco a mano armada en un comercio de embutidos sobre el Lateral de Circunvalación y el robo a un drugstore. Ambos imputados, quienes cuentan con frondoso prontuario policial, quedaron alojados en sede policial a la espera de las audiencias correspondientes.