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Video: así actuaba la banda que robaba en Rawson, Rivadavia y Santa Lucía

Las cámaras de seguridad registraron el accionar sigiloso de los delincuentes, quienes aprovechaban las primeras horas de la tarde para forzar ingresos y sustraer pertenencias.

Un minucioso trabajo de investigación liderado por la UFI de Delitos contra la Propiedad y la Comisaría 36°, junto al personal de la Brigada de Investigaciones Sur, logró desmantelar una peligrosa banda dedicada a cometer asaltos y escruches en distintas zonas del Gran San Juan. La clave del procedimiento estuvo en el análisis de registros de video, donde se observa cómo los delincuentes operaban de manera sigilosa y aprovechaban las horas de la siesta para vulnerar las viviendas.

La causa se inició formalmente tras un hecho ocurrido el pasado 2 de agosto en una casa ubicada sobre calle Las Mercedes, en el departamento Rawson. En esa oportunidad, los ladrones violentaron un acceso para apoderarse de dinero en efectivo, indumentaria y electrodomésticos, dándose a la fuga en un automóvil Chevrolet color blanco. El rastreo mediante cámaras públicas y privadas permitió identificar la movilidad y establecer la identidad de los sospechosos.

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Con los mandatos judiciales otorgados, los efectivos concretaron dos allanamientos simultáneos el pasado 14 de agosto. En el Barrio Siete Colores, en Rawson, se detuvo a González y se recuperó un televisor, celulares y una motocicleta Gilera Smash que registraba pedido de secuestro por robo desde el mes de marzo. En tanto, en calle Agustín Roberto, en Rivadavia, fue aprehendido Villegas y se incautó el Chevrolet Onix Plus utilizado en los atracos, además de computadoras, herramientas y piezas cárnicas empaquetadas.

El material recuperado permitió a las autoridades judiciales atribuirle al grupo al menos cuatro hechos delictivos en Rawson, Rivadavia y Santa Lucía, entre ellos un atraco a mano armada en un comercio de embutidos sobre el Lateral de Circunvalación y el robo a un drugstore. Ambos imputados, quienes cuentan con frondoso prontuario policial, quedaron alojados en sede policial a la espera de las audiencias correspondientes.

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