Un minucioso trabajo de investigación liderado por la UFI de Delitos contra la Propiedad y la Comisaría 36°, junto al personal de la Brigada de Investigaciones Sur, logró desmantelar una peligrosa banda dedicada a cometer asaltos y escruches en distintas zonas del Gran San Juan. La clave del procedimiento estuvo en el análisis de registros de video, donde se observa cómo los delincuentes operaban de manera sigilosa y aprovechaban las horas de la siesta para vulnerar las viviendas.
Video: así actuaba la banda que robaba en Rawson, Rivadavia y Santa Lucía
Las cámaras de seguridad registraron el accionar sigiloso de los delincuentes, quienes aprovechaban las primeras horas de la tarde para forzar ingresos y sustraer pertenencias.