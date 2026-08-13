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San Juan Cerca en Jáchal: Orrego acompañó a los vecinos de Huaco

Marcelo Orrego visitó el operativo San Juan Cerca en la localidad de Huaco, en Jáchal, y habló con los vecinos sobre sus problemáticas.

Marcelo Orrego estuvo presente este jueves en Jáchal para supervisar el desarrollo del operativo San Juan Cerca, una iniciativa que busca acercar los servicios del Estado a todo el territorio provincial.

La actividad central tuvo lugar en la localidad de Huaco, departamento Jáchal, donde el mandatario recorrió los puestos de atención del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en el marco de este abordaje que busca garantizar que los ciudadanos del interior tengan las mismas oportunidades de gestión que quienes viven cerca del Centro Cívico, permitiendo resolver situaciones administrativas y de salud en su propio lugar de residencia.

En su visita, el mandatario estuvo acompañado por una comitiva de funcionarios de diversas áreas que forman parte del despliegue institucional. Entre ellos, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la ministra de Gobierno, Laura Palma; la directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez; y la directora del IPV, Elina Peralta. También participaron el subdirector de Ejecución de Obras, Daniel Mercado; el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; y concejales del departamento Jáchal, entre otras autoridades.

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Sobre el funcionamiento del operativo, Orrego expresó en su recorrida su alegría de poder acompañar la tarea de los ministerios y sus equipos. “Estamos desarrollando una actividad que es habitual, que es normal, como es el San Juan Cerca, que nos da la oportunidad de poder descentralizar las prestaciones que se hacen en las reparticiones públicas, y evitamos que la gente tenga que hacer en este caso cientos de kilómetros para llegar al Centro Cívico. Así que podemos desplegar todo, las distintas prestaciones del Estado, como es la regularización dominial, lo que tiene que ver con la identidad de la gente, el DNI, y un abanico amplio en materia de programas de salud y prevención".

A la par, el mandatario destacó la importancia del contacto directo con los vecinos al señalar que "lo que tratamos es justamente descentralizar, tener la posibilidad de nosotros llegar a cada una de las localidades, abrir bien las orejas, escuchar mucho los problemas de la gente, traer respuestas, soluciones. Yo creo que esa es la forma. Yo le doy mucha importancia al interior y sé que, al estar un poco lejos de la ciudad Capital, estos operativos tienen que ser aprovechados". Además, invitó a la comunidad a acercarse para hacer los trámites que necesite.

Atención integral en Huaco, Mogna y San José de Jáchal

El operativo San Juan Cerca representa una herramienta de equidad para las comunidades del norte, permitiendo que localidades situadas a más de 180 kilómetros de la capital, como Huaco, o a 120 kilómetros, como Mogna, reciban atención integral sin necesidad de traslados costosos.

Así, este plan permite la unificación de trámites en un solo día y lugar, bajo la modalidad de demanda espontánea. Durante la jornada del jueves, la actividad comenzó en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Mogna y continuó por la tarde en Huaco, mientras que para el viernes 14 de agosto el despliegue se trasladará a la Escuela Normal Superior en San José de Jáchal.

En estos puntos, la población accede a una cobertura que abarca desde la obtención de la tarjeta SUBE y la tramitación del DNI hasta controles de salud en especialidades como clínica médica, ginecología y pediatría. Un aspecto destacado es la incorporación del programa Ver para ser Libres, que brinda atención oftalmológica y entrega anteojos a niños y adolescentes en el mismo lugar. Además, el operativo incluye gestiones del IPV, asesoramiento sobre jubilaciones, inscripción a programas de empleo, entrega de antiparasitarios para mascotas y capacitaciones específicas para emprendedores locales, consolidando una respuesta estatal completa para el habitante del interior.

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