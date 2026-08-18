En el marco del 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, el gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto central de conmemoración llevado a cabo al pie del monumento al prócer en el Parque de Mayo. La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, miembros de las fuerzas armadas y representantes de la Asociación Sanmartiniana, quienes rinden tributo al Padre de la Patria.
Orrego homenajeó a San Martín y destacó el rol clave de San Juan en la gesta
El gobernador encabezó el acto central en el Parque de Mayo y remarcó que la provincia no fue solo un lugar de paso, sino pieza clave en la independencia.