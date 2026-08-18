Orrego homenajeó a San Martín y destacó el rol clave de San Juan en la gesta

Durante el homenaje, tras la tradicional colocación de la ofrenda de laureles, el mandatario provincial puso en valor la huella indeleble de la gesta sanmartiniana en la identidad local. "San Juan fue mucho más que un lugar de paso en la historia de San Martín. Fue camino, estrategia y esfuerzo, y tuvo un rol protagonista en una de las grandes gestas por la libertad de América", afirmó Orrego.

En su discurso, el gobernador remarcó la contribución histórica de la sociedad sanjuanina en la entrega de hombres, recursos y apoyo logístico para la conformación del Ejército de los Andes y la Columna de Cabot. La jornada concluyó con la interpretación del Himno a San Martín, renovando el compromiso institucional y ciudadano con el legado del prócer argentino.