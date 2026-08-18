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Orrego homenajeó a San Martín y destacó el rol clave de San Juan en la gesta

El gobernador encabezó el acto central en el Parque de Mayo y remarcó que la provincia no fue solo un lugar de paso, sino pieza clave en la independencia.

En el marco del 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, el gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto central de conmemoración llevado a cabo al pie del monumento al prócer en el Parque de Mayo. La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, miembros de las fuerzas armadas y representantes de la Asociación Sanmartiniana, quienes rinden tributo al Padre de la Patria.

Durante el homenaje, tras la tradicional colocación de la ofrenda de laureles, el mandatario provincial puso en valor la huella indeleble de la gesta sanmartiniana en la identidad local. "San Juan fue mucho más que un lugar de paso en la historia de San Martín. Fue camino, estrategia y esfuerzo, y tuvo un rol protagonista en una de las grandes gestas por la libertad de América", afirmó Orrego.

En su discurso, el gobernador remarcó la contribución histórica de la sociedad sanjuanina en la entrega de hombres, recursos y apoyo logístico para la conformación del Ejército de los Andes y la Columna de Cabot. La jornada concluyó con la interpretación del Himno a San Martín, renovando el compromiso institucional y ciudadano con el legado del prócer argentino.

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