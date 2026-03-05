"
Justicia de cercanía: San Juan debatirá el rol de la mujer en los juzgados de paz

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Corte de Justicia organiza un conversatorio para reflexionar sobre el acceso a los derechos y la historia de las trabajadoras judiciales en la provincia.

El Poder Judicial de San Juan desarrollará el conversatorio bajo el lema “Derechos, Justicia y Cercanía: Mujeres y Niñas en los Juzgados de Paz”. La actividad, organizada por la Corte a través de la Oficina de la Mujer, busca analizar la labor de los juzgados departamentales como la primera puerta de acceso a la justicia para las mujeres.

El encuentro se llevará a cabo el 9 de marzo a las 17.30 h en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés. El panel estará integrado por los jueces de paz Andrés Troche (Calingasta), Laura Assandri (Pocito) y Graciela Cattani (Chimbas), bajo la moderación de la jueza María Eugenia Barassi.

Un capítulo central de la jornada estará dedicado a desandar la historia de la mujer dentro del Poder Judicial sanjuanino. Esta exposición estará a cargo de la historiadora Alejandra Ferrari, integrante del Instituto de Historia Regional y Argentina de la UNSJ, quien forma parte del equipo de investigación de la obra "La construcción de la Justicia en San Juan".

Esta iniciativa se alinea con el lema de la ONU para este 2026: “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”. El objetivo es realizar un llamamiento a la acción para derribar las barreras que obstaculizan la igualdad, tales como leyes discriminatorias y normas sociales nocivas que erosionan los derechos fundamentales.

La entrada es gratuita y abierta a todo público, aunque requiere inscripción previa a través del formulario oficial. AQUÍ.

