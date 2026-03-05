Justicia de cercanía: San Juan debatirá el rol de la mujer en los juzgados de paz

El encuentro se llevará a cabo el 9 de marzo a las 17.30 h en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés. El panel estará integrado por los jueces de paz Andrés Troche (Calingasta), Laura Assandri (Pocito) y Graciela Cattani (Chimbas), bajo la moderación de la jueza María Eugenia Barassi.

Un capítulo central de la jornada estará dedicado a desandar la historia de la mujer dentro del Poder Judicial sanjuanino. Esta exposición estará a cargo de la historiadora Alejandra Ferrari, integrante del Instituto de Historia Regional y Argentina de la UNSJ, quien forma parte del equipo de investigación de la obra "La construcción de la Justicia en San Juan".