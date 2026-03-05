El Poder Judicial de San Juan desarrollará el conversatorio bajo el lema “Derechos, Justicia y Cercanía: Mujeres y Niñas en los Juzgados de Paz”. La actividad, organizada por la Corte a través de la Oficina de la Mujer, busca analizar la labor de los juzgados departamentales como la primera puerta de acceso a la justicia para las mujeres.
Justicia de cercanía: San Juan debatirá el rol de la mujer en los juzgados de paz
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Corte de Justicia organiza un conversatorio para reflexionar sobre el acceso a los derechos y la historia de las trabajadoras judiciales en la provincia.