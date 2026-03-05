De acuerdo con lo explicado por un comerciante de Santa Lucía, la carne que llega a las góndolas tendrá una baja de 300 pesos por corte debido a la falta de demanda. Esta retracción del 3% busca compensar parcialmente los aumentos previos que habían alejado a los consumidores de las carnicerías.
La carne bajó un 3% tras las subas de las últimas semanas
Tras registrar incrementos cercanos al 15% en las últimas semanas, la caída en el consumo obligó a los frigoríficos a reducir los precios para incentivar las ventas en los comercios locales.