En el marco del inicio de clases, la solidaridad se activa en el departamento Chimbas. Ana Pizarro, referente de la organización La Poderosa, lanzó un pedido de ayuda para acompañar las trayectorias escolares de cerca de 20 adolescentes del barrio Malvinas II y zonas aledañas, quienes hoy enfrentan dificultades para acceder a los materiales necesarios para el aula.
Buscan útiles para que 20 adolescentes de Chimbas sigan estudiando
La organización La Poderosa lanzó una colecta para asistir a estudiantes de secundaria del barrio Malvinas II. Necesitan cuadernos, lapiceras y lápices.