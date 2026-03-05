Buscan útiles para que 20 adolescentes de Chimbas sigan estudiando

Cuadernos (universitarios o de tapa dura).

Lapiceras y lápices .

Otros artículos de librería esenciales para el estudio diario.

¿Cómo colaborar?

Para facilitar las donaciones, se han dispuesto canales presenciales y virtuales:

Donaciones físicas : Se pueden acercar al Almacén de la UTT , ubicado frente al Complejo Deportivo El Palomar.

Aporte económico : Está disponible el alias lapoderosa.sanjuan para quienes prefieran colaborar con dinero que será destinado a la compra de útiles.

Contacto directo: Para coordinar entregas o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con Ana Pizarro al teléfono 2644396986.

"Buscamos que la falta de un cuaderno no sea un impedimento para que nuestros jóvenes sigan en la escuela", explicaron desde la organización, apelando al corazón de los sanjuaninos para que estos 20 estudiantes de Chimbas puedan tener un comienzo de año digno.