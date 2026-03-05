"
Buscan útiles para que 20 adolescentes de Chimbas sigan estudiando

La organización La Poderosa lanzó una colecta para asistir a estudiantes de secundaria del barrio Malvinas II. Necesitan cuadernos, lapiceras y lápices.

En el marco del inicio de clases, la solidaridad se activa en el departamento Chimbas. Ana Pizarro, referente de la organización La Poderosa, lanzó un pedido de ayuda para acompañar las trayectorias escolares de cerca de 20 adolescentes del barrio Malvinas II y zonas aledañas, quienes hoy enfrentan dificultades para acceder a los materiales necesarios para el aula.

¿Qué se necesita?

La movida solidaria está enfocada principalmente en artículos para el nivel secundario:

  • Cuadernos (universitarios o de tapa dura).

  • Lapiceras y lápices.

  • Otros artículos de librería esenciales para el estudio diario.

¿Cómo colaborar?

Para facilitar las donaciones, se han dispuesto canales presenciales y virtuales:

  • Donaciones físicas: Se pueden acercar al Almacén de la UTT, ubicado frente al Complejo Deportivo El Palomar.

  • Aporte económico: Está disponible el alias lapoderosa.sanjuan para quienes prefieran colaborar con dinero que será destinado a la compra de útiles.

  • Contacto directo: Para coordinar entregas o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con Ana Pizarro al teléfono 2644396986.

"Buscamos que la falta de un cuaderno no sea un impedimento para que nuestros jóvenes sigan en la escuela", explicaron desde la organización, apelando al corazón de los sanjuaninos para que estos 20 estudiantes de Chimbas puedan tener un comienzo de año digno.

