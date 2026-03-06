El Gobierno descontará el día a docentes que adhieran al paro de la semana próxima

“Vamos a descontar los días de paro. De lo contrario sería injusto para la sociedad en su conjunto y también para los docentes que sí decidan trabajar”, manifestó.

Durante sus declaraciones, Gutiérrez también expresó su sorpresa por la decisión de los gremios de convocar a un paro apenas un día después de la última reunión paritaria con el Ejecutivo provincial. El ministro señaló que le resultó llamativo que la medida se anunciara sin que, según indicó, la propuesta salarial presentada por el Gobierno hubiera sido previamente analizada por las bases docentes. “Llamó la atención que se decidiera un paro al día siguiente de la reunión paritaria, aparentemente sin haber bajado la propuesta a las bases”, expresó.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la oferta salarial presentada al sector docente se ubica por encima de la inflación prevista. En ese sentido, el ministro afirmó que, de acuerdo con los registros oficiales, durante los años 2024 y 2025 los aumentos otorgados al sector educativo se ubicaron por encima de la evolución de los precios.

“Estamos proponiendo un incremento salarial que estaría por encima de la inflación”, aseguró. Asimismo, comparó la situación con otros ámbitos laborales del país, donde —según indicó— los ingresos han tenido un comportamiento más desfavorable.

“En muchos casos dentro del Estado nacional los salarios se están reduciendo y en el sector privado los aumentos vienen por debajo de la inflación”, agregó. Mientras tanto, el conflicto docente continúa abierto y se espera que en los próximos días puedan retomarse las instancias de diálogo entre el Gobierno provincial y los gremios para intentar destrabar la negociación salarial.