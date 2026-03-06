La intimidad del encuentro entre Messi y Trump; y el chiste de Rodri De Paul
La Casa Blanca difundió un video con algunos momentos destacados del encuentro del plantel del Inter Miami con el presidente estadounidense en Washington. El amigo y compañero del astro se le animó al magnate con una broma.
La Casa Blanca difundió un video sobre la visita de Lionel Messi y todo el plantel de Inter Miami a Donald Trump, en el marco de una ceremonia protocolar en la que el presidente estadounidense hizo el reconocimiento oficial por la consagración en la Major League Soccer (MLS). Las imágenes revelan parte de la intimidad del encuentro que no se vio en la transmisión en vivo, e incluso incluyó una broma de Rodrigo de Paul al mandatario republicano: "Number one, and number two".
El material adicional muestra instantes de la recorrida del plantel por espacios de la sede de Gobierno en Washington, y conversaciones informales que precedieron y siguieron al acto principal. Entre esos pasajes se pueden observar intercambios en áreas externas al salón central y tomas más cercanas de los jugadores, que aportan una lectura distinta a la versión estrictamente protocolar del evento.
Las escenas elegidas destacan por su tono relajado, en el que se coló el chiste que el mediocampista y amigo personal del astro argentino se animó a hacerle al magnate. Y que le sacaron risas a los presentes.
TRUMP SALUDÓ A RODRIGO DE PAUL Y BROMEÓ: "¿NO HAY JUGADORES FEOS EN ESTE EQUIPO?" El presidente de Estados Unidos recibió a Lionel Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca y, al saludar a Rodrigo De Paul junto al plantel campeón de la MLS, bromeó: "¿No hay jugadores feos en este equipo?", durante el acto con el club.
En uno de los fragmentos del video publicado aparece Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dialogando con Messi y otros integrantes del equipo antes de ingresar al salón principal donde se desarrolló la ceremonia. La escena da cuenta de los saludos y pequeños diálogos descontracturados.
Al cierre de la grabación, se ve a Messi acompañado por otros futbolistas argentinos y el DT también nacional del plantel, Javier Mascherano. Ante ellos De Paul remata con un "Number one, and numer two" (Número uno, y número dos), señalándose primero a sí mismo y luego a "la Pulga", lo que provoca la carcajada a su alrededor.
La presencia de Inter Miami en la residencia oficial responde a una tradición estadounidense de homenajear a los equipos campeones de las principales competiciones deportivas. Ese protocolo incluye recepciones en la Casa Blanca que combinan discursos, entrega de reconocimientos y fotografías institucionales.
La Casa Blanca publicó hoy un video sobre la visita del plantel de Inter Miami a Donald Trump. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Javier Mascherano, entre otros, formaron parte de la delegación que asistió para recibir un reconocimiento por haber ganado la MLS Cup en 2025.
Durante su intervención, el presidente Trump elogió en varias ocasiones a Messi, llegando a afirmar que "es mejor que Pelé" y comentando que, al igual que su hijo, siente una admiración marcada por el jugador argentino. Esos comentarios fueron parte del discurso público que acompañó la ceremonia y contribuyeron a la repercusión mediática del encuentro.
Se trata de la primera visita de Messi a la Casa Blanca. En enero de 2025 había sido invitado por el expresidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el delantero declinó la invitación por razones de agenda. Esta nueva recepción representa su debut formal en el recinto de gobierno de Estados Unidos.