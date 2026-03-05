Operativos por UPD: una adolescente hospitalizada y cuatro clausuras más

Emergencia médica en Pocito

El caso más grave se registró en jurisdicción de la Comisaría 7°, en un domicilio ubicado en Ruta 40 antes de calle 15.

Asistencia hospitalaria: Una joven de 17 años fue trasladada al hospital local en aparente estado de ebriedad.

Intervención judicial: La Dra. Endrizzi dispuso la clausura del lugar tras constatar la presencia de 70 menores y algunos adultos consumiendo bebidas alcohólicas, las cuales fueron secuestradas.

Balance de los operativos y clausuras

Además del incidente en Pocito, las autoridades informaron un saldo total de 4 clausuras y múltiples notificaciones en toda la provincia: