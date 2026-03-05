Los festejos por el Último Primer Día (UPD) en San Juan derivaron en intensos operativos policiales que resultaron en la clausura de locales y la asistencia médica de una menor por exceso de alcohol. Los controles se extendieron por diversos departamentos, detectando irregularidades tanto en fincas privadas como en salones de eventos.
Operativos por UPD: una adolescente hospitalizada y cuatro clausuras más
Los operativos de control por el Último Primer Día dejaron un saldo de intervenciones en toda la provincia, destacándose el traslado de una adolescente de 17 años a urgencias en Pocito por un cuadro de intoxicación alcohólica.