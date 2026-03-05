"
Operativos por UPD: una adolescente hospitalizada y cuatro clausuras más

Los operativos de control por el Último Primer Día dejaron un saldo de intervenciones en toda la provincia, destacándose el traslado de una adolescente de 17 años a urgencias en Pocito por un cuadro de intoxicación alcohólica.

Los festejos por el Último Primer Día (UPD) en San Juan derivaron en intensos operativos policiales que resultaron en la clausura de locales y la asistencia médica de una menor por exceso de alcohol. Los controles se extendieron por diversos departamentos, detectando irregularidades tanto en fincas privadas como en salones de eventos.

Emergencia médica en Pocito

El caso más grave se registró en jurisdicción de la Comisaría 7°, en un domicilio ubicado en Ruta 40 antes de calle 15.

  • Asistencia hospitalaria: Una joven de 17 años fue trasladada al hospital local en aparente estado de ebriedad.

  • Intervención judicial: La Dra. Endrizzi dispuso la clausura del lugar tras constatar la presencia de 70 menores y algunos adultos consumiendo bebidas alcohólicas, las cuales fueron secuestradas.

Balance de los operativos y clausuras

Además del incidente en Pocito, las autoridades informaron un saldo total de 4 clausuras y múltiples notificaciones en toda la provincia:

  • Pocito (Zona Sur): Se clausuraron la Finca La Delfina, con una concurrencia de 400 personas, y La Morada del Médano, con 50 asistentes. Ambos lugares pertenecen al mismo propietario.

  • Caucete: En el Loteo Enfermera Medina, se clausuró un evento con 50 menores y 30 mayores. Se procedió al secuestro de equipos de sonido y bebidas, entregando los menores a sus padres bajo acta.

  • San Martín: Se clausuraron dos fiestas UPD que se desarrollaban de forma simultánea en fincas colindantes de calle Alamito y Zapata, con aproximadamente 50 menores involucrados entre ambos predios.

  • Otras zonas: Se labraron una acta de notificación en la Zona Norte y dos en la Zona Centro.

