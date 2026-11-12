Las cuotas de los colegios privados de San Juan tendrán un nuevo aumento desde noviembre. La Dirección de Educación Privada autorizó una actualización del 6,98%, calculada sobre la base correspondiente a agosto. Con esta medida, los incrementos habilitados durante el año ya suman un 30,33%.
Nuevo aumento en los colegios privados: cuánto subirán las cuotas
La Dirección de Educación Privada autorizó un incremento del 6,98% que se aplicará desde noviembre. Es la cuarta actualización del año y lleva al 30,33% la suma de los aumentos autorizados durante 2026.