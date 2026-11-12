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Nuevo aumento en los colegios privados: cuánto subirán las cuotas

La Dirección de Educación Privada autorizó un incremento del 6,98% que se aplicará desde noviembre. Es la cuarta actualización del año y lleva al 30,33% la suma de los aumentos autorizados durante 2026.

Las cuotas de los colegios privados de San Juan tendrán un nuevo aumento desde noviembre. La Dirección de Educación Privada autorizó una actualización del 6,98%, calculada sobre la base correspondiente a agosto. Con esta medida, los incrementos habilitados durante el año ya suman un 30,33%.

Las cuotas de los colegios privados de San Juan volverán a subir desde noviembre. La Dirección de Educación Privada autorizó un incremento del 6,98%, que se calculará sobre la base de agosto y se aplicará a partir de la cuota de este mes.

Se trata del cuarto aumento autorizado en 2026. Con esta nueva actualización, las subas acumuladas durante el año alcanzan el 30,33%, de acuerdo con la suma de los porcentajes aprobados en cada tramo.

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El incremento también llegará en la etapa previa a las inscripciones para el ciclo lectivo 2027, por lo que tendrá incidencia en los costos que deberán afrontar las familias para sostener la escolaridad de sus hijos.

El último ajuste había sido autorizado en agosto y alcanzó el 7,22%. Antes, en mayo, los colegios privados habían recibido el aval para aplicar una suba de hasta el 10,33%.

El primer incremento de este año se había habilitado en marzo, con un tope del 5,80%, correspondiente al cuarto tramo de actualización del período 2025.

Con el nuevo aumento de noviembre, las cuotas de los establecimientos privados completan cuatro actualizaciones en lo que va del año.

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