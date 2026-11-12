Nuevo aumento en los colegios privados: cuánto subirán las cuotas

El incremento también llegará en la etapa previa a las inscripciones para el ciclo lectivo 2027, por lo que tendrá incidencia en los costos que deberán afrontar las familias para sostener la escolaridad de sus hijos.

El último ajuste había sido autorizado en agosto y alcanzó el 7,22%. Antes, en mayo, los colegios privados habían recibido el aval para aplicar una suba de hasta el 10,33%.

El primer incremento de este año se había habilitado en marzo, con un tope del 5,80%, correspondiente al cuarto tramo de actualización del período 2025.

Con el nuevo aumento de noviembre, las cuotas de los establecimientos privados completan cuatro actualizaciones en lo que va del año.