Caputo atribuyó la inflación de octubre al régimen de Zona Fría

En términos interanuales, la inflación fue de 33,1% y acumuló tres meses consecutivos de desaceleración. La núcleo se ubicó en 30,7%, mientras que los estacionales aumentaron 28,2% y los regulados, 43,7%. El acumulado del año llegó a 26,3%, de acuerdo con el informe del INDEC.

CAPUTLa división con mayor incremento durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 4,2%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de gas. En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un avance de 3,3%, y también superó el índice general Bienes y servicios varios, con 2,3%. Más atrás quedaron Prendas de vestir y calzado (2,2%), Transporte (2,1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas y Comunicación (2% cada uno).

En el otro extremo, las divisiones que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,8%, y Educación, con 1,3%. Caputo también remarcó que una de las divisiones con menor incremento interanual fue prendas de vestir y calzado, con una suba de 10% respecto de octubre de 2025.