Luis Caputo explicó este jueves qué factores incidieron en la inflación de octubre, que fue de 2,2%, y puso el foco en la evolución de la núcleo, que registró una suba de 1,5%, la más baja en 15 meses. A través de una publicación en sus redes sociales, el ministro de Economía señaló que el resultado del mes estuvo condicionado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría.
Caputo atribuyó la inflación de octubre al régimen de Zona Fría
Según el ministro de Economía, los cambios tarifarios del gas explican buena parte del 2,2% mensual difundido por el INDEC, mientras que el indicador sin los precios regulados ni estacionales marcó 1,5%.