"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Caputo

Caputo atribuyó la inflación de octubre al régimen de Zona Fría

Según el ministro de Economía, los cambios tarifarios del gas explican buena parte del 2,2% mensual difundido por el INDEC, mientras que el indicador sin los precios regulados ni estacionales marcó 1,5%.

Luis Caputo explicó este jueves qué factores incidieron en la inflación de octubre, que fue de 2,2%, y puso el foco en la evolución de la núcleo, que registró una suba de 1,5%, la más baja en 15 meses. A través de una publicación en sus redes sociales, el ministro de Economía señaló que el resultado del mes estuvo condicionado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría.

"El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", escribió el titular del Palacio de Hacienda. En ese sentido, detalló que los precios regulados aumentaron 2,9%, mientras que los estacionales registraron una suba de 5,5%.

El Ministro resaltó especialmente el comportamiento de la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales y permite observar con mayor claridad la tendencia de fondo de los precios. Según indicó, la variación mensual de 1,5% fue la más baja desde julio de 2025 y, con excepción de ese mes, no se registraba un nivel tan bajo desde enero de 2018. También destacó que la media móvil de tres meses de ese indicador alcanzó su menor registro desde enero de 2018.

Te puede interesar...

En términos interanuales, la inflación fue de 33,1% y acumuló tres meses consecutivos de desaceleración. La núcleo se ubicó en 30,7%, mientras que los estacionales aumentaron 28,2% y los regulados, 43,7%. El acumulado del año llegó a 26,3%, de acuerdo con el informe del INDEC.

CAPUTLa división con mayor incremento durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 4,2%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de gas. En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un avance de 3,3%, y también superó el índice general Bienes y servicios varios, con 2,3%. Más atrás quedaron Prendas de vestir y calzado (2,2%), Transporte (2,1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas y Comunicación (2% cada uno).

En el otro extremo, las divisiones que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,8%, y Educación, con 1,3%. Caputo también remarcó que una de las divisiones con menor incremento interanual fue prendas de vestir y calzado, con una suba de 10% respecto de octubre de 2025.

Temas

Te puede interesar