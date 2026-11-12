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El mensaje de Pablo Quirno a Patricia Bullrich tras el explosivo posteo de Javier Milei

El canciller se refirió a la cada vez más visible disputa entre la jefa del bloque de la cámara alta y la gestión Milei.

En medio de las abiertas tensiones entre la senadora Patricia Bullrcih y el círculo político presidencial que lidera Javier Milei, ante los repetidos desmarques y desplantes de la legisladora, el canciller

Pablo Quirno fue quien se ocupó de enviar un mensaje con destinatario indisimulable, luego del paréntesis que abrió la visita del papa León XIV, quien dio lugar a una tregua forzada, con su prédica religiosa, entre las diferentes posiciones de la Casa Rosada con la jefa del bloque libertario de la Cámara alta del Congreso

Al ser consultado sobre el posteo de Milei en instagram en el que planteó que "hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no puede ser capitán", Quirno afirmó que no es tiempo de “ambiciones personales”. El planteo vino a reforzar la posición mileista en torno a las diferencias cada vez más explícitas que exhibe Patricia Bullrich, aunque evitó opinar directamente sobre la postura de la senadora.

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Concretamente el funcionario señaló que “no nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”.

En esten sentido, Quirno planteó la afinidad que mantiene con el Presidente, luego de compartir largos tramos de la gestión que incluyen los viajes presidenciales y las presentaciones en el exterior. “Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno”, remató.

Las referencias de Quirno se dan en medio de las continuas señales de distancimiento que envía Patricia Bullrich que tienen que ver con desacuerdos en la gestión de proyectos legislativos y en el pedido para que el programa económico empiece a mostrar señales de alivio en el bolsillo de la gente.

Los mensajes del Papa y sus posibles destinatarios

Con respecto a la visita de León XIV, Quirno buscó relativizar una posible lectura de confrontación entre los mensajes del papa León XIV y la orientación política y económica del gobierno de Javier Milei.

Según su interpretación, las intervenciones del pontífice no estuvieron dirigidas puntualmente a la administración libertaria, sino que expresaron principios generales de la doctrina de la Iglesia. "Yo no creo que haya sido un examen al Gobierno. El mensaje es universal, es consistente con el mensaje de la Iglesia y de alguna manera interpela a cada una de las personas", sostuvo el funcionario.

En ese sentido, Quirno reivindicó la gestión de Milei y consideró que sus principales definiciones políticas coinciden con valores que también promueve la Iglesia católica. "Milei es el presidente que más ha defendido el derecho a la vida, destaca los valores de la civilización judeocristiana, ha sido el presidente que bajó la pobreza prácticamente a la mitad. Esos valores son consistentes con la Iglesia", afirmó el canciller.

Finalmente, el funcionario rechazó que exista una contradicción entre la agenda económica del oficialismo y los planteos sociales del Vaticano. "No hay una confrontación entre los valores de la Iglesia y lo que estamos haciendo. No es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado", aseguró.

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