El mensaje de Pablo Quirno a Patricia Bullrich tras el explosivo posteo de Javier Milei

Concretamente el funcionario señaló que “no nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”.

En esten sentido, Quirno planteó la afinidad que mantiene con el Presidente, luego de compartir largos tramos de la gestión que incluyen los viajes presidenciales y las presentaciones en el exterior. “Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno”, remató.

Las referencias de Quirno se dan en medio de las continuas señales de distancimiento que envía Patricia Bullrich que tienen que ver con desacuerdos en la gestión de proyectos legislativos y en el pedido para que el programa económico empiece a mostrar señales de alivio en el bolsillo de la gente.

Los mensajes del Papa y sus posibles destinatarios

Con respecto a la visita de León XIV, Quirno buscó relativizar una posible lectura de confrontación entre los mensajes del papa León XIV y la orientación política y económica del gobierno de Javier Milei.

Según su interpretación, las intervenciones del pontífice no estuvieron dirigidas puntualmente a la administración libertaria, sino que expresaron principios generales de la doctrina de la Iglesia. "Yo no creo que haya sido un examen al Gobierno. El mensaje es universal, es consistente con el mensaje de la Iglesia y de alguna manera interpela a cada una de las personas", sostuvo el funcionario.

En ese sentido, Quirno reivindicó la gestión de Milei y consideró que sus principales definiciones políticas coinciden con valores que también promueve la Iglesia católica. "Milei es el presidente que más ha defendido el derecho a la vida, destaca los valores de la civilización judeocristiana, ha sido el presidente que bajó la pobreza prácticamente a la mitad. Esos valores son consistentes con la Iglesia", afirmó el canciller.

Finalmente, el funcionario rechazó que exista una contradicción entre la agenda económica del oficialismo y los planteos sociales del Vaticano. "No hay una confrontación entre los valores de la Iglesia y lo que estamos haciendo. No es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado", aseguró.