Por qué el Vaticano eliminó de las redes la despedida de León XIV a la Argentina

De acuerdo con ese medio, Massimiliano Menichetti, responsable de Vatican News, advirtió la diferencia y pidió revisar las notas y los titulares. Luego intervino Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, quien ordenó corregir el contenido y recordó que los equipos debían verificar qué había dicho el pontífice antes de publicarlo.

Las redacciones de los distintos idiomas recibieron la orden de retirar las publicaciones y Vatican News reemplazó la nota original por otra con un título diferente. Según Silere Non Possum, los cambios se hicieron en unos ocho minutos y el portal no publicó una aclaración para los lectores. La gestión de las redes pontificias está vinculada al área Teológico-Pastoral del dicasterio, que dirige Nataša Govekar.

La expresión "dos papas" remite a la renuncia de Benedicto XVI en 2013 y a la elección de Francisco. Tras dejar el cargo, Joseph Ratzinger siguió viviendo en el Vaticano con el título de papa emérito. Francisco quedó como único pontífice en funciones.

El propio Benedicto XVI aclaró públicamente que había renunciado plenamente al pontificado y que Francisco era el único papa.