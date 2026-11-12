El Vaticano retiró de las cuentas oficiales de León XIV en X e Instagram una frase que figuraba en el discurso preparado para su despedida de la Argentina. El papa había omitido ese pasaje al saludar a los fieles al término de la misa frente a la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre.
Por qué el Vaticano eliminó de las redes la despedida de León XIV a la Argentina
Las cuentas oficiales del pontífice difundieron un pasaje del discurso preparado para Luján en el que aludía a Francisco y se presentaba como papa "por adopción". León XIV omitió esa frase al saludar a los fieles.