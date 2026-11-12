El Poder Judicial de San Juan informa que finalizó la tercera etapa del Concurso de Aspirantes para Ingresar, correspondiente al Curso Virtual, Obligatorio, Asincrónico y Autogestionado, que se desarrolló desde el lunes 2 de noviembre hasta la hora 9 del jueves 12 de noviembre, a través del Campus Virtual de la Escuela Judicial del Poder Judicial de San Juan.
San Juan 8 > San Juan > Poder Judicial
Ingreso al Poder Judicial: 2.645 aspirantes pasaron al último examen
Más del 97% de los aspirantes habilitados aprobaron el curso virtual y ahora pasarán al siguiente y último examen eliminatorio.