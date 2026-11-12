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Ingreso al Poder Judicial: 2.645 aspirantes pasaron al último examen

Más del 97% de los aspirantes habilitados aprobaron el curso virtual y ahora pasarán al siguiente y último examen eliminatorio.

El Poder Judicial de San Juan informa que finalizó la tercera etapa del Concurso de Aspirantes para Ingresar, correspondiente al Curso Virtual, Obligatorio, Asincrónico y Autogestionado, que se desarrolló desde el lunes 2 de noviembre hasta la hora 9 del jueves 12 de noviembre, a través del Campus Virtual de la Escuela Judicial del Poder Judicial de San Juan.

A esta instancia del concurso accedieron 2.708 personas que aprobaron las pruebas de Dactilografía y de Ortografía, tanto en la Primera como en la Segunda Circunscripción Judicial, incluyendo a las personas con discapacidad. De ese total, 2.645 personas completaron y aprobaron el curso virtual (97,67 %), 63 personas no lo completaron (2,33 %), de ellas 14 nunca ingresaron al campus virtual.

La siguiente instancia del concurso, la prueba de Conocimientos Teóricos y su respectivo cronograma, se informará oportunamente a través de la página web institucional del Poder Judicial de San Juan.

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