El aumento del caudal del río Blanco cortó el camino a El Pachón

En cuanto al personal que permanece en el campamento, indicaron que todos se encuentran en buen estado de salud, alojados en las instalaciones y con acceso a los servicios, insumos e infraestructura necesarios. Mientras tanto, continúan desarrollando tareas planificadas en el interior del establecimiento.

Por razones de seguridad, Glencore Pachón trabaja en la evaluación de distintas alternativas para concretar la salida de los 20 trabajadores, priorizando que el traslado se realice bajo condiciones estrictas de seguridad.

Finalmente, la compañía señaló que mantiene un monitoreo permanente y una coordinación con las autoridades departamentales y provinciales para evaluar la evolución de las condiciones climáticas y el estado de los caminos.