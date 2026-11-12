La crecida del río Blanco provocó la interrupción del tránsito en el camino de acceso al campamento Sombreros, perteneciente al proyecto minero El Pachón, en San Juan. Ante esta situación, la empresa Glencore Pachón decidió adelantar de manera preventiva la desmovilización de los 20 trabajadores que actualmente cumplen turno en el lugar.
El aumento del caudal del río Blanco cortó el camino a El Pachón
Glencore Pachón informó que los trabajadores se encuentran en buen estado de salud y que evalúan alternativas para su desmovilización bajo estrictas condiciones de seguridad.