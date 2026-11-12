"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Pachón

El aumento del caudal del río Blanco cortó el camino a El Pachón

Glencore Pachón informó que los trabajadores se encuentran en buen estado de salud y que evalúan alternativas para su desmovilización bajo estrictas condiciones de seguridad.

La crecida del río Blanco provocó la interrupción del tránsito en el camino de acceso al campamento Sombreros, perteneciente al proyecto minero El Pachón, en San Juan. Ante esta situación, la empresa Glencore Pachón decidió adelantar de manera preventiva la desmovilización de los 20 trabajadores que actualmente cumplen turno en el lugar.

Según informó la compañía, durante la jornada de ayer se registró un corte a la altura del kilómetro 31 de la servidumbre minera, debido al incremento del caudal del río Blanco. Además, las intensas precipitaciones ocasionaron daños en distintos tramos del camino.

La empresa explicó que las lluvias y la crecida de los ríos están relacionadas con el fenómeno climático de El Niño, que afecta actualmente a diferentes sectores de la provincia.

Te puede interesar...

En cuanto al personal que permanece en el campamento, indicaron que todos se encuentran en buen estado de salud, alojados en las instalaciones y con acceso a los servicios, insumos e infraestructura necesarios. Mientras tanto, continúan desarrollando tareas planificadas en el interior del establecimiento.

Por razones de seguridad, Glencore Pachón trabaja en la evaluación de distintas alternativas para concretar la salida de los 20 trabajadores, priorizando que el traslado se realice bajo condiciones estrictas de seguridad.

Finalmente, la compañía señaló que mantiene un monitoreo permanente y una coordinación con las autoridades departamentales y provinciales para evaluar la evolución de las condiciones climáticas y el estado de los caminos.

Temas

Te puede interesar