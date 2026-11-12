Lionel Scaloni confirmó este jueves en conferencia de prensa su continuidad como entrenador de la selección argentina hasta 2030. El campeón del mundo no pudo contener su emoción y lloró. "Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena, de verdad", comentó con lágrimas en los ojos, recordando a su madre, quien falleció semanas atrás.
Lionel Scaloni se emocionó y lloró al anunciar su renovación con la selección
El entrenador argentino fue confirmado en su cargo este jueves en conferencia de prensa hasta el Mundial 2030.