Lionel Scaloni se emocionó y lloró al anunciar su renovación con la selección

"Intento no emocionarme, no hablar de ella. Sufrimos mucho esta semana, fue complicada. Por eso decía que la felicidad por renovar es enorme, pero hubiera sido completa si ella lo hubiera visto. Anécdotas con mi vieja tengo mil. Era la hincha número uno, extrañaré su mensaje antes de cada partido. Pero bueno, seguiremos", expresó el campeón del mundo.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. pic.twitter.com/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

A pesar de su presente familiar, Scaloni dio detalles sobre su renovación. "Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre; de lo contrario, es imposible estar acá", afirmó.