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Con aumento confirmado, Anses reveló cuándo cobran los jubilados en diciembre

Anses dio a conocer el calendario oficial del cobro para el último mes del año. Las fechas a tener en cuenta.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2026 para jubilados y pensionados luego de dar a conocer un nuevo incremento para ese mes tras la publicación de la inflación de octubre.

El cronograma comenzará el miércoles 9 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 23, con fechas diferenciadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos de cada beneficiario.

El último mes del año tendrá una particularidad: además de los haberes habituales, los titulares de jubilaciones y pensiones cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El pago se realizará automáticamente junto con la prestación mensual, sin necesidad de efectuar trámites adicionales.

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Cuándo cobran los jubilados de Anses que perciben la mínima en diciembre

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el monto mínimo tendrán sus depósitos entre el 9 y el 16 de diciembre. Las fechas se distribuirán de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

  • DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

  • DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

  • DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

  • DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

  • DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

El calendario de pagos de Anses para jubilaciones superiores a la mínima

Quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima comenzarán a cobrar el jueves 17 de diciembre. En este grupo, las acreditaciones finalizarán el miércoles 23, antes de las celebraciones de Navidad.

El cronograma establecido por Anses es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un calendario propio, con acreditaciones concentradas durante los primeros días del mes.

Las fechas de pago serán:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados en diciembre

La segunda cuota del aguinaldo se depositará junto con los haberes correspondientes a diciembre. El importe equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre del año.

Por ejemplo, si un jubilado tuvo un haber de $500.000 como monto mensual más alto entre julio y diciembre, le corresponderán $250.000 en concepto de aguinaldo.

Los jubilados y pensionados pueden verificar cuándo recibirán sus haberes y consultar los importes correspondientes a través de la plataforma Mi Anses.

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