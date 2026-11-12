Motochorros asaltaron a una mujer y vecinos persiguieron a los delincuentes

En las imágenes se observa cómo la mujer que llega a su vivienda a bordo de su automóvil es sorprendida por delincuentes que circulaban en moto. En cuestión de segundos, uno de los sujetos ingresó al vehículo, estacionado, y le arrebató el teléfono celular, mientras la víctima aún arriba del auto pedía auxilio a los gritos.

Los gritos alertaron a los vecinos de la zona, quienes estuvieron cerca de atrapar a los sujetos, aunque estos lograron escapar a través de unos lotes baldíos que conectan con calle Amable Jones.