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Motochorros asaltaron a una mujer y vecinos persiguieron a los delincuentes

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que salieron en su ayuda y estuvieron cerca de atrapar a los ladrones. Todo quedó filmado. Ocurrió en Rivadavia.

Una mujer fue víctima de un violento asalto protagonizado por motochorros cuando llegaba a su domicilio. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y ocurrió este martes 10 , a las 21:26, sobre calle Tomás Edison, entre Los Álamos y Cornelio Saavedra, en Rivadavia.

En las imágenes se observa cómo la mujer que llega a su vivienda a bordo de su automóvil es sorprendida por delincuentes que circulaban en moto. En cuestión de segundos, uno de los sujetos ingresó al vehículo, estacionado, y le arrebató el teléfono celular, mientras la víctima aún arriba del auto pedía auxilio a los gritos.

Los gritos alertaron a los vecinos de la zona, quienes estuvieron cerca de atrapar a los sujetos, aunque estos lograron escapar a través de unos lotes baldíos que conectan con calle Amable Jones.

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Tras lo ocurrido, vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la falta de seguridad y señalaron que los robos y arrebatos son cada vez más frecuentes. Reclamaron mayor presencia policial y patrullajes preventivos, especialmente por tratarse de un sector muy transitado y de una de las calles que es utilizada para llegar hacia la zona norte del departamento.

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