Una mujer fue víctima de un violento asalto protagonizado por motochorros cuando llegaba a su domicilio. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y ocurrió este martes 10 , a las 21:26, sobre calle Tomás Edison, entre Los Álamos y Cornelio Saavedra, en Rivadavia.
Motochorros asaltaron a una mujer y vecinos persiguieron a los delincuentes
Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que salieron en su ayuda y estuvieron cerca de atrapar a los ladrones. Todo quedó filmado. Ocurrió en Rivadavia.