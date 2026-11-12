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San Juan superó la máxima pronosticada, rozó los 40°C y quedó en el top

La temperatura siguió subiendo y a las 18 alcanzó los 39,2°C. San Juan quedó detrás de Santiago del Estero y La Rioja en el ranking del Servicio Meteorológico Nacional, mientras el alivio todavía se hace esperar.

El calor volvió a poner a San Juan entre los puntos más calientes de Argentina. A las 18 de este jueves, la provincia registró 39,2°C y escaló al tercer puesto del ranking nacional, en una jornada en la que caminar por el centro, bajo el sol y sobre el pavimento caliente, se convirtió en una verdadera prueba.

El pavimento parecía devolver el calor acumulado durante horas, las sombras se transformaron en refugios buscados y caminar por el centro sanjuanino bajo el sol exigió un esfuerzo extra. Este jueves, las altas temperaturas volvieron a dominar la jornada y ubicaron a San Juan entre los puntos más calientes del país.

El dato se conoció a través del ranking del Servicio Meteorológico Nacional. A las 18, San Juan registró 39,2°C y quedó tercera entre las localidades con temperaturas más altas de Argentina. Solamente la superaron Santiago del Estero, con 40,8°C, y La Rioja, con 40,1°C.

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La marca reflejó una tarde sofocante en la provincia. En Capital, quienes debieron salir a la calle buscaron refugio en los sectores arbolados, las galerías y cualquier espacio que ofreciera sombra. El sol pegó de lleno sobre las veredas y el asfalto, mientras la circulación continuó en medio de una sensación de calor intenso.

Cuándo llegará el alivio a San Juan

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las altas temperaturas continuarán durante este viernes 13 de noviembre. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 23°C.

Para la tarde y la noche existe una probabilidad de entre el 10% y el 40% de tormentas aisladas. También se prevén vientos del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El cambio más importante llegaría el sábado 14, cuando la máxima descendería hasta los 28°C, unos diez grados menos que los valores previstos para este jueves. Para esa jornada también se anticipan posibles tormentas aisladas.

Hasta entonces, el calor seguirá siendo protagonista de la semana sanjuanina.

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