El calor volvió a poner a San Juan entre los puntos más calientes de Argentina. A las 18 de este jueves, la provincia registró 39,2°C y escaló al tercer puesto del ranking nacional, en una jornada en la que caminar por el centro, bajo el sol y sobre el pavimento caliente, se convirtió en una verdadera prueba.
San Juan superó la máxima pronosticada, rozó los 40°C y quedó en el top
La temperatura siguió subiendo y a las 18 alcanzó los 39,2°C. San Juan quedó detrás de Santiago del Estero y La Rioja en el ranking del Servicio Meteorológico Nacional, mientras el alivio todavía se hace esperar.