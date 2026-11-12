San Juan superó la máxima pronosticada, rozó los 40°C y quedó en el top

La marca reflejó una tarde sofocante en la provincia. En Capital, quienes debieron salir a la calle buscaron refugio en los sectores arbolados, las galerías y cualquier espacio que ofreciera sombra. El sol pegó de lleno sobre las veredas y el asfalto, mientras la circulación continuó en medio de una sensación de calor intenso.

Cuándo llegará el alivio a San Juan

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las altas temperaturas continuarán durante este viernes 13 de noviembre. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 23°C.

Para la tarde y la noche existe una probabilidad de entre el 10% y el 40% de tormentas aisladas. También se prevén vientos del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El cambio más importante llegaría el sábado 14, cuando la máxima descendería hasta los 28°C, unos diez grados menos que los valores previstos para este jueves. Para esa jornada también se anticipan posibles tormentas aisladas.

Hasta entonces, el calor seguirá siendo protagonista de la semana sanjuanina.