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El deshielo provocó olas de un metro y medio en Calingasta

El director de Hidráulica, José María Ginestar, alertó sobre el impacto del intenso deshielo en la cordillera, que ya genera picos de 200 metros cúbicos por segundo y olas de hasta un metro y medio en la zona del puente de Calingasta.

El director de Hidráulica, José María Ginestar, encendió las alarmas ante el comportamiento extremo que presentan los ríos cordilleranos producto del acelerado deshielo. Según precisó el funcionario, en el departamento Calingasta el caudal ya registra picos de 200 metros cúbicos por segundo y genera olas de hasta un metro y medio de altura a la altura del puente de Calingasta y en la zona del aforador del kilómetro 101, un fenómeno que, advirtió, "va a comprometer la seguridad vial" y no se descartan restricciones preventivas.

La misma situación crítica se replica en el norte sanjuanino. Ginestar informó que el cauce del río Jáchal triplicó sus marcas promedio y hoy alcanza los 20 metros cúbicos por segundo. Ante este brusco incremento, las autoridades técnicas evalúan activar de forma inminente los descargadores de fondo, una maniobra que también deberá replicarse en el dique Cuesta del Viento para evitar que los embalses superen el metro diario de crecimiento establecido por los manuales de seguridad.

En consecuencia, el manejo de estos volúmenes de agua aguas abajo impactará directamente en la conectividad vial del Gran San Juan y zonas aledañas. El titular de Hidráulica confirmó en radio Sarmiento que próximamente quedará cortada la circulación por calle Las Moras —el nexo entre Ullum y Zonda— debido al paso del caudal erogado, una situación que ya fue dialogada y coordinada con los intendentes de ambos departamentos.

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"Estamos al límite de la primera etapa", sintetizó Ginestar en radio Sarmiento respecto a la capacidad operativa de las obras de mitigación actuales. Mientras cuadrillas y maquinarias trabajan en la limpieza de embanques y defensas en puntos críticos como la zona de El Matadero en Calingasta, desde el organismo piden extremar los recaudos ante el sostenimiento de las altas temperaturas y el inminente inicio de la temporada de lluvias aluvionales.

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