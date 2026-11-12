El deshielo provocó olas de un metro y medio en Calingasta

La misma situación crítica se replica en el norte sanjuanino. Ginestar informó que el cauce del río Jáchal triplicó sus marcas promedio y hoy alcanza los 20 metros cúbicos por segundo. Ante este brusco incremento, las autoridades técnicas evalúan activar de forma inminente los descargadores de fondo, una maniobra que también deberá replicarse en el dique Cuesta del Viento para evitar que los embalses superen el metro diario de crecimiento establecido por los manuales de seguridad.

En consecuencia, el manejo de estos volúmenes de agua aguas abajo impactará directamente en la conectividad vial del Gran San Juan y zonas aledañas. El titular de Hidráulica confirmó en radio Sarmiento que próximamente quedará cortada la circulación por calle Las Moras —el nexo entre Ullum y Zonda— debido al paso del caudal erogado, una situación que ya fue dialogada y coordinada con los intendentes de ambos departamentos.