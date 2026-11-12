El director de Hidráulica, José María Ginestar, encendió las alarmas ante el comportamiento extremo que presentan los ríos cordilleranos producto del acelerado deshielo. Según precisó el funcionario, en el departamento Calingasta el caudal ya registra picos de 200 metros cúbicos por segundo y genera olas de hasta un metro y medio de altura a la altura del puente de Calingasta y en la zona del aforador del kilómetro 101, un fenómeno que, advirtió, "va a comprometer la seguridad vial" y no se descartan restricciones preventivas.
El deshielo provocó olas de un metro y medio en Calingasta
El director de Hidráulica, José María Ginestar, alertó sobre el impacto del intenso deshielo en la cordillera, que ya genera picos de 200 metros cúbicos por segundo y olas de hasta un metro y medio en la zona del puente de Calingasta.