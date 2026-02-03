"
Vegetales

La empresa que revoluciona la alimentación en alta montaña con vegetales congelados

Con tecnología automatizada, buscan ofrecer una solución alimenticia sostenible y eficiente para los trabajadores en condiciones extremas.

Con tres décadas de trayectoria en la provincia, la firma Iceberg Agrícola apuesta a un salto cualitativo en su producción para integrarse de lleno en la cadena de valor minera. La empresa, que trabaja junto a un nodo de 45 productores locales para alcanzar volúmenes de exportación, avanza en la construcción de una infraestructura clave para el sector.

La firma sanjuanina inició una obra de 1.500 metros cuadrados destinada exclusivamente al proceso de productos congelados. Esta nueva planta albergará dos cámaras de frío y una sala de empaque automatizada, permitiendo optimizar el guardado y despacho de vegetales. Para este desarrollo, la empresa contó con el respaldo del Ministerio de la Producción mediante el programa "Apoyarnos en la Ciencia".

El objetivo central de esta inversión es brindar una solución sostenible a las empresas mineras que deben alimentar a miles de trabajadores en zonas de gran altitud y climas exigentes. "Pensamos poder proveerle a las empresas mineras todos los vegetales congelados que necesiten", explicó Diego Iglesias, gerente de Iceberg Agrícola.

Gracias a este nuevo sistema de empaque para alta montaña, la firma no solo fortalece su logística interna, sino que asegura la frescura y calidad de los nutrientes en lugares donde el abastecimiento tradicional de productos frescos resulta complejo y costoso. Esta iniciativa reafirma el potencial de la industria agrícola sanjuanina como proveedora estratégica de la minería de vanguardia.

