Con tres décadas de trayectoria en la provincia, la firma Iceberg Agrícola apuesta a un salto cualitativo en su producción para integrarse de lleno en la cadena de valor minera. La empresa, que trabaja junto a un nodo de 45 productores locales para alcanzar volúmenes de exportación, avanza en la construcción de una infraestructura clave para el sector.
La empresa que revoluciona la alimentación en alta montaña con vegetales congelados
Con tecnología automatizada, buscan ofrecer una solución alimenticia sostenible y eficiente para los trabajadores en condiciones extremas.