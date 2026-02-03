La empresa que revoluciona la alimentación en alta montaña con vegetales congelados

La firma sanjuanina inició una obra de 1.500 metros cuadrados destinada exclusivamente al proceso de productos congelados. Esta nueva planta albergará dos cámaras de frío y una sala de empaque automatizada, permitiendo optimizar el guardado y despacho de vegetales. Para este desarrollo, la empresa contó con el respaldo del Ministerio de la Producción mediante el programa "Apoyarnos en la Ciencia".

El objetivo central de esta inversión es brindar una solución sostenible a las empresas mineras que deben alimentar a miles de trabajadores en zonas de gran altitud y climas exigentes. "Pensamos poder proveerle a las empresas mineras todos los vegetales congelados que necesiten", explicó Diego Iglesias, gerente de Iceberg Agrícola.