Colapinto, ilusionado con Alpine: "Enamorado de su nuevo coche"

Franco Colapinto completó sus primeros ensayos oficiales con el Alpine A526 en Barcelona y se prepara para los tests de Bahréin, rumbo al inicio de la Fórmula 1 2026.

Franco Colapinto atraviesa un momento especial en su carrera: disfruta a su manera de la primera pretemporada completa como piloto de Fórmula 1. El argentino probó por primera vez el Alpine A526 durante el shakedown realizado en Barcelona y ahora se enfoca en los próximos tests oficiales que se disputarán en Bahréin.

El buen clima que rodea al nacido en Pilar quedó reflejado en un mensaje publicado este martes por la escudería francesa en sus redes sociales. “Enamorado de su nuevo coche”, escribió Alpine en un posteo en la red social X, acompañado por una imagen de Colapinto sonriente junto a su nuevo monoplaza.

Mientras los mecánicos e ingenieros trabajan en la sede de Enstone, la Fórmula 1 se prepara para retomar la actividad entre el 11 y el 13 de febrero, cuando se desarrollará la segunda tanda de ensayos en Bahréin. Allí, Colapinto buscará seguir sumando kilómetros y afinar detalles de cara al inicio del campeonato.

La tercera y última instancia de pruebas está programada entre el 18 y el 20 de febrero. Luego llegará el esperado debut de la temporada 2026, que tendrá su primera carrera el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Buen balance en Barcelona

En los ensayos privados realizados en el circuito de Catalunya, Colapinto acumuló una valiosa experiencia de trabajo con el nuevo Alpine A526. El piloto argentino completó 60 vueltas el lunes, equivalentes a 279 kilómetros, y otras 58 el miércoles, sumando 270 kilómetros más en una semana intensa y bajo el habitual hermetismo que impone la Fórmula 1.

El mejor tiempo registrado por Colapinto fue de 1m19s150/1000, una marca que no tiene carácter oficial debido al secreto que rodea estas pruebas. Aun así, en una clasificación de referencia, el argentino se ubicó en la 14ª posición, un dato alentador de cara a los últimos tests y al arranque del campeonato.

El rendimiento inicial dejó buenas sensaciones y alimenta la expectativa de seguir creciendo y conociendo el auto en las próximas semanas.

