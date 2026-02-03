Colapinto, ilusionado con Alpine: "Enamorado de su nuevo coche"

image

La tercera y última instancia de pruebas está programada entre el 18 y el 20 de febrero. Luego llegará el esperado debut de la temporada 2026, que tendrá su primera carrera el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Buen balance en Barcelona

En los ensayos privados realizados en el circuito de Catalunya, Colapinto acumuló una valiosa experiencia de trabajo con el nuevo Alpine A526. El piloto argentino completó 60 vueltas el lunes, equivalentes a 279 kilómetros, y otras 58 el miércoles, sumando 270 kilómetros más en una semana intensa y bajo el habitual hermetismo que impone la Fórmula 1.

El mejor tiempo registrado por Colapinto fue de 1m19s150/1000, una marca que no tiene carácter oficial debido al secreto que rodea estas pruebas. Aun así, en una clasificación de referencia, el argentino se ubicó en la 14ª posición, un dato alentador de cara a los últimos tests y al arranque del campeonato.

El rendimiento inicial dejó buenas sensaciones y alimenta la expectativa de seguir creciendo y conociendo el auto en las próximas semanas.