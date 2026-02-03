Franco Colapinto atraviesa un momento especial en su carrera: disfruta a su manera de la primera pretemporada completa como piloto de Fórmula 1. El argentino probó por primera vez el Alpine A526 durante el shakedown realizado en Barcelona y ahora se enfoca en los próximos tests oficiales que se disputarán en Bahréin.
Colapinto, ilusionado con Alpine: "Enamorado de su nuevo coche"
